"Смысл есть": артиллерист рассказал, как "Ураган" с баржи атаковал Змеиный (видео)

Реактивную систему залпового огня калибра 220 мм загрузили 4 мая 2022 года на баржу, а затем из тихой и неприметной локации был нанесен удар.

Командир артиллерийской батареи Иван Ижицкий рассказал, как в 2022 году приходилось импровизировать, чтобы уничтожить российских оккупантов на острове Змеиный. В интервью изданию "Думська" он поделился подробностями.

Военный принял участие в спецоперации с применением РСЗО "Ураган", что стало первым шагом к освобождению Змеиного. Вместе со своими побратимами воин пристрелялся из системы реактивного огня по захваченному врагом острову. Действия оказались очень успешными, хотя сами бойцы имели определенные сомнения.

"Мой майор Дунай говорит: "имеешь авантюрку, ты же с "Урагана" работал". Я сказал, что если еще десяток орков умрет, то я, конечно, за", — пояснил Иван.

Реактивную систему залпового огня калибра 220 мм загрузили 4 мая 2022 года на баржу. Из тихой и неприметной локации был нанесен удар.

"Можно сказать, мы открыли сезон", — добавил военный.

Иван Ижицкий отметил, что сначала бойцы решили проверить, есть ли смысл стрелять из РСЗО на барже, поскольку остров маленький, попасть по нему сложно, как в пять копеек. В итоге из 16 снарядов 11 прилетели по острову.

"Поняли, смысл есть", — подчеркнул защитник.

Как освобождали остров Змеиный

Командование ОК "Юг" ВСУ 4 июля 2022 года заявило о завершении операции на острове Змеиный. Уход российских войск с острова произошел после ряда украинских ударов по их технике и позициям. Общую стоимость утраченного оборудования и вооружения в СМИ оценивают в 920 млн долларов. В РФ освобождение со Змеиного назвали "жестом доброй воли".

Украинская армия в течение нескольких недель наносила удары по российскому гарнизону с помощью ракет и ударов беспилотников. Также применялись противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, которые пытались пополнить запасы на острове.

Как отметил главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный, САУ "Богдана" сыграла большое значение в освобождении Змеиного. Российские войска не выдержали украинских ударов на острове, поэтому они оставили Змеиный.

Напомним, 2 февраля в ВМСУ прокомментировали уничтожение катера "Ивановец". По словам представителя военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, у противника было 3 таких корабля, а запчасти к нему уже не производятся. Соответственно, потери можно считать существенными.