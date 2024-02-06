За ликвидацией Кивы, Татарского и еще десятков врагов Украины стоит СБУ, — источник (видео)
Коллаборационисты и пропагандисты РФ подрывались и получали ранения в результате покушений, воплощенных в жизнь спецагентами СБУ, подтвердили источники Фокуса.
Около десятка коллаборационистов и госизменников, которые открыто действовали на стороне РФ, начиная с 24 февраля 2022 года, были обезврежены благодаря спецоперациям работников СБУ. Фигурантов, граждан Украины и РФ, доставали на территории страны-агрессора или на оккупированных территориях. Об этом рассказали источники Фокуса в спецслужбах, комментируя информацию Telegram-канала "Кровная месть", посвященную "тайным смертям военных преступников".
Так, сотрудники СБУ ответственны за ряд чрезвычайных событий, в результате которых были ликвидированы или напуганы следующие лица, причастные к российским преступлениям:
- подрыв пропагандиста росСМИ Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Филимонов);
- смерть экс-нардепа Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы;
- отравление главы оккупационной власти на Херсонщине Владимира Сальдо;
- смертельные покушения на коллаборационистов Сергей Горенко ("генпрокурор" в так называемой "ДНР") и Олега Попова ("псевдодепутат");
- покушение на экс-нардепа Олега Царева;
- покушение на Илью Корнета, которого оккупанты назначили "министром МВД" (подрыв барбершопа);
- покушение на российского пропагандиста Захара Прилепина.
На видео детали о покушениях рассказывает человек, который называет себя "Генерал Кровной Мести". По его словам, он хорошо знаком со всеми деталями подготовки и проведения нападений на коллаборационистов. Указывает, что за всеми нападениями стоят тайные агенты СБУ.
"СБУ выдает билеты на горячий диско-денс Кобзона настоящим негодяям, военным преступникам, убийцам и палачам украинского народа, различным предателям, террористам и коллаборационистам. Потому что как сказал глава СБУ Василий Малюк, смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", — звучит на видео.
Источники Фокуса подтвердили информацию, опубликованную в канале "Кровная Месть". Собеседник журналистов напомнил, что одно из направлений работы спецслужбы — это операции по ликвидации врагов Украины.
"Все эти военные преступники, убийцы, прислужники россиян являются абсолютно законными целями. Потому что они отвечают за массовые убийства, террор и репрессии, которые оккупанты совершают на захваченных украинских территориях", — заявил представитель спецслужб.
Спецоперации СБУ — детали
Отметим, ранее Фокус рассказывал о возможной причастности СБУ и других украинских спецслужб к инцидентам с российскими пропагандистами и коллаборационистами — соответствующая информация обнародовалась в СМИ. В декабре 2023 года смерть Ильи Кивы прокомментировала пресс-служба ведомства: указали, что такая судьба ждет всех предателей. В октябре 2023 года в РФ прокомментировали подрыв Татарского: росСМИ уверяли, что за этим также стоят украинские спецслужбы.
21 декабря глава СБУ Василий Малюк предупредил россиян, что им стоит ожидать следующих диверсий на своей территории.
Напоминаем, 6 февраля стало известно, что нардепы пригласили Малюка в Верховную Раду по делу Bihus.info. Впоследствии в ГБР сообщили, что они забирают дело о слежке за журналистами.