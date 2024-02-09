"Способный генерал": Сырский внедрил методы командования НАТО в ВСУ, — британский экс-полковник

По словам бывшего полковника британской армии Ричарда Кэмпа, Александр Сырский может не пользоваться таким уровнем популярности, как Валерий Залуженный, однако он "очень способный".

Бывший полковник британской армии Ричард Кэмп заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не остановится ни перед чем, чтобы защитить Украину от оккупантов. Он убежден, что Украина в надежных руках. Об этом сообщило издание The Sun.

Кэмп считает, что Сырский — сильный командир, который нужен Украине, в частности он, как и его предшественник Валерий Залужный, "отдаст каждую жилу обороне своей страны".

Бывший британский полковник встречался Валерием Залужным и Александром Сырским.

"Залужный был очень-очень популярным и очень-очень способным генералом. Но я также встречался с Сырским, и я бы сказал то же самое о нем. Возможно, он не пользуется таким уровнем популярности, но он очень способный генерал", — сказал Ричард Кэмп.

По его словам, Александр Сырский — сильный командир, профессионал и целеустремленный человек. Также он "очень умный, сосредоточенный и уверенный".

Сырский во время полномасштабного вторжения

Кэмп рассказал, что Александр Сырский учился в "жестко централизованной советской системе командования", однако несмотря на это ввел переданные НАТО методы командования в украинскую армию, что принесло большой вклад в успехи ВСУ в 2022 году. В результате он получил звание Героя Украины после обороны Киева.

Кроме этого, Сырский повел войска в успешное контрнаступление в Харьковской области летом 2022 года. Также он руководил всеми военными операциями на востоке, где шли самые кровавые сражения.

Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ: что известно

Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначении на его место генерал-полковника Александра Сырского.

Президент отметил, что ожидает от Сырского разработку детального плана действий ВСУ на 2024 год, в частности он должен быть реалистичным и учитывать текущую ситуацию на фронте.

9 февраля министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели первое рабочее совещание. Они говорили о плане действий ВСУ на этот год, а именно о налаживании системы логистики и удовлетворении армии необходимыми потребностями.

Напомним, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Валландер заявила, что Пентагон будет эффективно работать с новым главнокомандующим ВСУ Сырским. По ее словам, он "опытный и успешный полководец".