Несмотря на контрабандные Starlink: у россиян остаются проблемы со связью, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, использование оккупантами Starlink демонстрирует всем, что "вторая армия мира" не может обойтись без ворованных терминалов.

Российские оккупанты применяют на временно оккупированных территориях контрабандные терминалы Starlink, которые они приобретают для военных действий против Украины в арабских странах, однако это не решает их проблем со связью. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала "Мы — Украина".

Он подчеркнул, что это свидетельствует об определенных проблемах у россиян со связью, однако подобное глобальное решение проблемы на самом деле им не помогает, уверяет Юсов.

Кроме того, по словам Юсова, такое "точечное решение" еще и демонстрирует всем и повсеместно, как "вторая армия мира" по сути не может обойтись без ворованных "старлинков", что в очередной раз не совпадает с российской пропагандой.

Что известно о Starlink у российских военных

Напомним, что россияне закупают терминалы Starlink в арабских странах, о чем украинская разведка узнала из перехваченных разговоров оккупантов.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах", — сообщили в ГУР.

По словам одного из россиян, "арабы привозят все: провода, Wi-Fi, роутер", а один терминал Starlink стоит для агрессоров 200 тысяч рублей. То есть стоимость закупки устройства Starlink по такой схеме составляет 200 000 рублей, или более 2 100 долларов. Официально Starlink стоит до 600 долларов.

Однако уже в этом году покрытие Starlink появилось в некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской и Запорожской областей. ГУР подтвердило, что россияне используют Starlink на фронте.

Однако Илон Маск заверил, что России не продавали устройства ни напрямую, ни косвенно.

Напомним, что оборудование Starlink Россия может использовать для запуска незаметных морских дронов по Украине, которые было бы сложно отличить от украинских беспилотных катеров. ВС РФ хотели бы атаковать ими Одессу и корабли в украинской акватории.

Ранее сообщалось, что ГУР начало охоту на Starlink оккупантов на фронте. В ГУР говорят, что с начала 2024 года установка и использование оккупантами Starlink стало системным и налаженным.

Напомним, 8 февраля в соцсетях появились сообщения, что ВС РФ поставляют терминалы Starlink через ОАЭ. Военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал, что в закрытой группе россияне обсуждали опыт использования Starlink на передовой в южной части Украины.

10 февраля в ГУР подтвердили, что российские оккупанты используют спутниковые устройства SpaceX Starlink на территории Украины.