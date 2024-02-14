Наступление и быстрая оккупация Сум: РФ распространяет фейки о новой атаке на Украину, — МВА

Российские пропагандисты запустили волну фейков о потерях ВСУ и военных преступлениях на поле боя. Среди материалов — заявления о новом наступлении ВС РФ на северные области Украины.

Россия не будет повторно атаковать Украину с северного направления. Информация, которую распространяют по этой теме росСМИ, является фейковой и манипулятивной. О настоящей ситуации в Сумской области написал в Telegram-канале председатель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

Дрозденко отметил, что вынужден реагировать на сообщения в сети, в которых говорится о якобы новом наступлении ВС РФ с северного направления и о возможности оккупации Сум. Чиновник отметил, что подобные сообщения — это "фейки и манипуляции".

Кремль распространяет вредные тезисы в рамках информационно-психологической спецоперации (ИПСО) против украинцев, — говорится в сообщении. Между тем украинцы могут быть спокойны: во-первых, "реальной угрозы нет", во-вторых, ВСУ собрали достаточные мощности, чтобы в случае атаки отбросить врага, уверен Дрозденко.

Нападение РФ на Сумскую область — заявление Алексея Дрозденко Фото: Скриншот

В Telegram-каналах Сумской и Черниговской областных администраций пока не комментировали фейки РФ о новом нападении.

События на Сумщине — что произошло

Отметим, в соцсетях и в СМИ появились публикации, в которых анализировали возможность повторной попытки россиян атаковать северные регионы Украины, в частности — Сумскую область. По этому вопросу, например, высказался военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник: по его мнению, по состоянию на февраль 2024 года он не видит признаков наступления. Указал, что враг собрал у границы 15-тысячное войско, тогда как для наступления нужно около 40 тыс. человек живой силы, а еще — около 800 танков, 2,5 тыс. БМП и тысячи артиллерийских орудий.

Ранее Фокус рассказывал о мерах, которые предпринимают Силы обороны для защиты северных границ Украины. В феврале 2024 года тогда еще командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев показывал процесс строительства фортификационных сооружений. На фотографиях можно увидеть, как вкапываются в землю подземные блиндажи, роются окопы, устанавливают полосы бетонных пирамид и минные заграждения. Кроме того, заявил генерал, украинские военные следят за появлением диверсионных групп и сразу их обезвреживают.

Тем временем россияне продолжают обстреливать приграничные территории Черниговщины и Сумщины. 4 февраля диверсанты ВС РФ попытались прорваться на территорию Сумской области: их обезвредили стрелковым оружием и минометами. В репортаже украинских СМИ показали два населенных пункта, где до сих пор живут несколько десятков человек.

В то же время в сети распространяют еще несколько российских фейков. В одном говорится о якобы больших потерях ВСУ в результате удара по Селидовому. Во втором — о пытках в плену. В третьем — о "наказании" украинского военного за отказ идти на штурм.