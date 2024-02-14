ВС РФ могут перерезать логистический путь к Авдеевке: в ВСУ рассказали, как это повлияет на бои

В Авдеевке сложные бои идут в городской застройке. Враг обстреливает с помощью артиллерии и наносит артобстрелы, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что в Авдеевке Донецкой области продолжаются уличные бои, однако ситуация в месте остается контролируемой. Об этом он сообщил во время телемарафона 14 февраля.

Он отметил, что не будет комментировать продвижение украинских подразделений и ход боевых действий на поле боя в режиме реального времени. Однако основные направления, где россияне сосредоточили свои штурмовые действия, — Авдеевский и Марьинский в сторону села Новомихайловка, где противник пытается захватить восточные окраины села.

"Ситуация в Авдеевке остается контролируемой. Бои идут в городской застройке. Бои сложные, бои динамичные, линия фронта динамичная", — сказал Дмитрий Лиховий.

Он отметил, что если российские военные перережут основную логистическую артиллерию к Авдеевке, то украинское командование предусмотрело запасные пути снабжения.

Авдеевское направление

Потери ВС РФ на Таврическом направлении

По словам Дмитрия Лиховия, во вторник 13 февраля по всей линии фронта в операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупанты нанесли 1051 артобстрел и 73 авиаудара — больше всего с начала года. Однако украинские военные также наносят значительное поражение ВС РФ. За сутки враг потерял 610 человек убитыми и ранеными.

Напомним, 14 февраля аналитики DeepState рассказали, что оккупанты продолжают наступать в Авдеевке. Для этого противник использует живую силу и атакует с помощью КАБов. Главный удар ВС РФ направили на северную часть города.

В тот же день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оперативная обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях сложная. Оккупанты продолжают наращивать свои силы и имеют численное преимущество в личном составе.