В Селидово завершена поисково-спасательная операция: названо количество жертв

По словам главы ОВА Вадима Филашкина, российские оккупанты нанесли удары баллистическими ракетами по больницам и многоэтажному зданию. Среди погибших и пострадавших есть дети.

В городе Селидово Покровского района Донецкой области завершилась поисково-спасательная операция после ночного удара Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

По информации чиновника, российские оккупанты ударили по Селидово баллистическими ракетами, две из которых попали по полю, еще две в больницы, одна – в многоэтажный дом. В результате обстрела погибли трое человек, еще 13 граждан получили ранения.

"Одна попала в родильное отделение. К сожалению, три человека погибли. Одна женщина прикрыла ребенка и беременная женщина, которая находилась на лечении в родильном отделении, также погибла", — рассказал Филашкин.

Глава ОВА отметил, что людям была оказана медико-психологическая помощь, сейчас ими занимаются врачи.

Удар по Селидово: что известно

Напомним, в ночь на 14 февраля ВС РФ ударили по городу Селидово в Донецкой области. В ОВА сообщили о повреждении 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.

По информации прокуратуры, в результате российского удара погибла 38-летняя беременная, которая находилась в больнице на сохранении беременности, 36-летняя женщина, ее девятилетний сын.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что на момент обстрела в медучреждении находились почти 200 человек. Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. Трое детей 2007, 2011 и 2016 годов рождения также пострадали из-за удара по пятиэтажке.

При этом в РФ запустили фейк о том, что ВС РФ якобы поразили ракетами "полигон" с украинскими военными в Селидово. Начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий опроверг эту информацию.