Украина не будет объявлять дату получения самолетов F-16, но все решения уже приняты, — Минобороны (видео)

По словам чиновника Минобороны Иллариона Павлюка, все надеются на то, что истребители F-16 прибудут в Украину как можно скорее.

По истребителям F-16 уже приняты все решения, поэтому на 19-м "Рамштайне" обсуждение поставок этих самолетов не было на повестке дня. Об этом 15 февраля сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк.

Он подчеркнул, что Украина не будет объявлять официально дату получения F-16, но отметил, что самолеты появятся тогда, когда ВСУ будут готовы их эффективно использовать и обслуживать.

"С F-16 все очень просто, там все решения уже приняты. Нет ничего, что остается на этапе обсуждения. Решения приняты, мы движемся по плану. Мы имеем понимание сроков, имеем понимание того, что в эти сроки нужно сделать. Это с точки зрения подготовки пилотов, подготовки инфраструктуры, инженеров и т. д. Как только все эти элементы выполнят — F-16 появятся в Украине", — заявил Павлюк.

Чиновник Минобороны отметил, что ни в коем случае никому не будет сообщаться дата получения истребителей.

"Ведь враг ориентируется, в том числе, и на информацию из открытых источников. Поэтому с F-16 все хорошо. Мы все надеемся, что F-16 будут в Украине как можно быстрее", — пояснил Павлюк.

Относительно слов начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова о появлении истребителей F-16 в Украине уже этой весной, Павлюк отметил: да, все надеются на то, что самолеты прибудут в Украину как можно быстрее.

Кто поставит Украине F-16

Ранее сообщалось, что Дания поставит Украине 19 истребителей F-16 и первые шесть из них — в конце 2023 года, но сроки сдвинулись. В целом страна сейчас имеет 44 таких самолета.

Также Нидерланды объявили, что дадут Украине 42 истребителя F-16. Они будут переданы после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Кроме того, Украина может получить самолеты F-16 от Норвегии и Бельгии.

Напомним, в январе 2024 года на портале Forbes объяснили, чем важны F-16: какие характеристики делают их лучше самолетов, которые есть в арсенале ВСУ. 5 февраля генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ракетах с дальностью 300-500 км, которыми могут вооружить эти воздушные борта. На портале Defense Express проанализировали, о каких именно ракетах может идти речь.