База, персонал, логистика: хакеры выяснили, как работает в РФ завод по сборке "шахедов" (фото)

По информации расследователей, быстрый запуск завода по изготовлению иранских дронов-камикадзе обусловлен имеющейся промышленной базой и инфраструктурой, которую оставили иностранные компании, ушедшие из РФ из-за санкций.

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 стали признаком масштабных обстрелов населенных пунктов Украины и причиной гибели гражданских украинцев. Каким образом выстроена система их пополнения в арсенале российских оккупантов (поставки, собственное производство), исследовал и обнародовал сайт "Милитарный".

Помогла как можно больше узнать об этих беспилотниках-убийцах успешная работа группы хакеров Prana Network, которые в начале февраля этого года взломали электронную почту подставной компании Sahara Thunder, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Эта компания располагала рядом документов, благодаря которым удалось узнать, что в РФ еще с апреля 2023 года работает завод по сборке дронов Shahed-136 из иранских запчастей. Сейчас россияне стремятся в 2025 году запустить собственное производство с мощностью 6000 дронов в течение 2,5 года и будет стоить это России 108,5 миллиарда рублей.

Сборка БПЛА и готовая промышленная база

Ключевыми подрядчиками проекта по изготовлению дронов являются две компании — АО "ОЭЗ ППТ Алабуга" и "Алабуга Машинеры". Именно они несут ответственность за конечный результат и контактируют с иранской стороной. Они также выступают плательщиками и конечными получателями продукции, которую поставляет Иран. Конкретнее — они отвечают за выпуск механических частей, фюзеляжа, определенных элементов электроники.

Мощности "Алабуга Машинеры" размещаются по адресу: ул. Ш-2, здание 5/12 Фото: Скриншот

Производственный комплекс стоимостью 131 миллион долларов размещен на базе индустриального парка "Синергия", который предоставляет производственные площади для предприятия. Именно здесь в свое время была создана льготная налоговая зона "Алабуга" и локализованы иностранные компании. Однако после того, как они ушли с российского рынка из-за санкций, промышленная база и вся инфраструктура была переформатирована под новые нужды. Поэтому так быстро и заработала сборка этих БПЛА, которую иранские инженеры начали налаживать в январе 2023-го, а запустили уже в апреле прошлого года. Иран полностью или частично передал все необходимое, включая станки, линии по производству и сборке. Все оборудование имеет иностранное происхождение, в частности, есть изделия из Тайваня (Chiah Chyun CT2-52YM) и Китая.

Само производство размещено на нескольких этажах одного здания. В них развернуты три параллельные линии производства фюзеляжей, а также линия конечной сборки, где в готовый корпус устанавливаются топливная система, механические элементы и электроника.

Из найденных документов также косвенно следует факт наличия на территории экономической зоны "Алабуга" предприятия площадью 10 тысяч квадратных метров, которое работает с электронными компонентами и программным обеспечением для иранских беспилотников. Но где именно оно располагается, неизвестно.

Проект завода в Алабуге предусматривает производственный цикл, который способен обеспечить выпуск 10 изделий в сутки при трехсменном режиме работы. Годовой темп производства, по планам, должен был выйти на 2500 изделий в год. Среди файлов была найдена производственная документация, а именно документы СОП — архив стандартных операционных процедур, который является фактически инструкцией для работников с подробным пошаговым описанием каждого этапа производства. Кроме того, указывается и ожидаемая себестоимость дрона Shahed-136 — 48,8 тысячи долларов, при этом львиная доля тратится на фонд оплаты труда. Однако из документов становится понятным, что заказчику эти БПЛА передают по цене в 165,5 тысячи долларов.

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Рабочая сила

Завод по сборке БПЛА рассчитан на круглосуточную работу в три 8-часовые смены. На каждой смене должно работать 882 человека. При этом завод работает без выходных и в праздники, а чтобы было кому работать, установлена повышенная оплата труда "для рабочих и студентов". Упоминание о последних, вероятнее всего, касается размещенного на территории "Алабуги" учебного заведения "Алабуга Политех", готовящего российских и иностранных студентов технических специальностей. Само учебное заведение не скрывает, что обучение включает активное привлечение учащихся к работе на местных предприятиях.

Эта информация подтверждается статьей в "Новой Газете", в которой сообщалось, что к производству беспилотников Shahed-136 привлекаются подростки в возрасте 15-17 лет — студенты "Алабуга Политех". Имеется в виду молодежь из стран Африки и Азии, которые даже в штатном расписании обозначаются как "мулаты", "таджики". По информации издания, привлеченные к работе на заводе студенты получают зарплату в диапазоне 30-40 тысяч рублей, в зависимости от выполнения плана (330-430 долларов). Кроме того, сверхурочная работа на самом деле никак не компенсируется.

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Логистика из Ирана

Логистическое обеспечение трансфера технологий и готовых изделий, а также финансовые операции осуществляются через иранскую компанию-посредника Sahara Thunder, которую группа хакеров Prana Network связывает напрямую с КСИР. Также в файлах, оказавшихся в распоряжении хакеров, присутствуют накладные и договор на поставку зарегистрированной в ОАЭ компанией Generation Trading FZE различного оборудования и сырья (сталь, никель) на десятки миллионов долларов.

Для поставки комплектующих и оборудования в "Алабугу" из Ирана, который в документах замаскировано называют Ирландией, были разработаны три маршрута в рамках так называемого транспортного коридора "Север — Юг":

транскаспийский маршрут предусматривает активное использование морских перевозок через Каспийское море с привлечением российских, иранских, казахских, туркменских и азербайджанских портов;

западный маршрут является полностью сухопутным и предусматривает перевозку грузов из Ирана в РФ через Азербайджан: Казвин — Решт — Астара — Баку — Самур — Махачкала — Астрахань;

восточный маршрут также сухопутный и пересекает Туркменистан и Казахстан: Горган — Акяйла — Берекет — Жанаозен — Мангистау — Бейнеу — Макат — Атырау — Астрахань.

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Для доставки морем используют стандартные 20-ти или 40-футовые контейнеры, в которые загружают ящики, потом перегружаемые в грузовые автомобили или на железнодорожный транспорт. Первоначально для организации морских перевозок рассматривались компании ООО "Сармат", ГК "Эдванс Шиппинг" и ООО ТФ "ВТС-Экспедирование", но позже была выбрана компания ООО "Евразия шиппинг", которая организовывала перевозки крупных партий грузов. Показательным является тот момент, что эта компания имеет связи с Министерством обороны РФ через компанию-посредницу. Она владеет только одним кораблем — "Сулак" (ИМО: 9462859). Поскольку в Каспийском море, согласно данным мониторинговых сервисов, отсутствуют специализированные контейнеровозы, вероятно, что именно "Сулак" привлекается к перевозке грузов в интересах Алабуги.

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Финансирование проекта и обмен технологиями

В документах фигурируют различные миллионные суммы в иностранной валюте, однако интересным представляется то, что Россия и Иран, находясь под санкциями, прибегают к нетрадиционным способам оплаты. Так, был опубликован ряд документов, свидетельствующих как минимум о двух случаях передачи партий золотых слитков от компании "Алабуга Машинеры" иранской компании Sahara Thunder, которая является посредником в этой истории. Всего в этих двух транзакциях было передано 3,85 тонны золота в слитках на общую сумму 224,8 миллиона долларов, что, впрочем, очевидно, не покрывает полную стоимость сделки. Поэтому вполне вероятно, что в рамках сделки были задействованы и другие формы бартера.

Например, интерес вызывает визит иранской делегации на предприятия холдинга АО "Технодинамика" в составе государственной корпорации "Ростех", который состоялся в марте 2023 года. Возможно, что целью визита был осмотр той техники, которую Россия могла бы передать Ирану — стоит вспомнить, что Иран подтвердил соглашение о получении от РФ ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Локализация новых моделей беспилотников

Интересы российского военно-политического руководства в отношении производства иранских беспилотников не ограничиваются одним лишь Shahed-136. Среди найденных документов присутствуют данные об изучении вопросов по выпуску модернизированных образцов, которые были представлены Ираном лишь в последние годы. Речь идет о планах локализации БПЛА, оснащенных реактивным двигателем, системой захвата целей, дронов-ретрансляторов и разведывательных БПЛА.

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Предполагается, что в соответствии с документами адаптация производства под выпуск новых образцов беспилотников произойдет "с наименьшими затратами и в сжатые сроки", поскольку будет осуществляться на тех же линиях, что и Shahed-136 (фюзеляж, двигатель, авионика). Была упомянута и ориентировочная стоимость новых дронов:

МС-236 с ГСН — 900 тысяч долларов;

М-237 реактивный — 1,4 миллиона долларов;

107 разведывательный/ударный — 460 тысяч долларов.

Также может быть налажен выпуск версии беспилотника Shahed-236 с двигателем внутреннего сгорания и станцией ретрансляции связи, которая позволила бы увеличить дальность работы.

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Ранее военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, какие цели могут атаковать Shahed с термобарической БЧ. Такие заряды имеют большие поражающие свойства, но не могут пробивать препятствия.

Напомним, что в России показали модифицированные беспилотные летательные аппараты "Ланцет". Новый БПЛА предназначен для нанесения группового удара. С этой целью была разработана пусковая установка на несколько дронов. Есть также индивидуальный пусковой контейнер.

Также отметим, что у российских ударных дронов "Ланцет" есть система захвата целей на основе искусственного интеллекта, но ее отключили из-за ошибок.