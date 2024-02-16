"Мы теряем людей": Данилов предупредил о последствиях, если Запад не предоставит помощь

По словам секретаря СНБО, сейчас принимаются демократические процедуры, которые позволили бы выделить партнерам деньги на помощь Украине. При этом не стоит думать, что Киев будет ждать крах при негативном сценарии.

В демократических государствах мира сейчас происходят процедуры, которые необходимы для того, чтобы продолжить помогать Украине как в военном плане, так и в финансовом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Укринформ", которое было опубликовано 16 февраля.

По его словам, речь про демократические процедуры, без которых обойтись нельзя, к сожалению. Как только они будут выполнены, помощь Украине со стороны Запада продолжится.

"Сейчас они происходят. Конечно, мы бы хотели, чтобы они очень быстро двигались, но это элемент демократии — постепенное прохождение всех процедур, необходимых для получения помощи", — заявил Алексей Данилов.

Отдельно было отмечено касаемо плана "Б" на случай того, если партнеры и дальше будут затягивать принятие решение о выделении новой помощи для Украины. Он считает, что переживать точно не нужно, ведь Украина не пропадет. Будут найдены новые решения.

"Сейчас журналисты начинают раздувать, что в случае, если не будет международной помощи, нам будет крах. Я хотел бы всех успокоить и сказать: Украина была, есть и будет. Будет ли сложно? Да, будет сложно. Однако нам будет сложно до того момента, пока не одержим победу. Будет ли после победы легче? Да, будет. К сожалению, на пути к победе мы теряем людей, наших лучших из лучших. Но строить страну всегда трудно и сложно", — подытожил Алексей Данилов.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что Россия начинает новую операцию против Украины, о чем заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, из-за того, что противник не может одержать победу на поле боя, он будет пытаться спекулировать на теме выборов. Одним из ресурсов, которые будет использовать Кремль, будут социальные сети.