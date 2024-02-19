Взорвали "Змея Горыныча": в ВСУ рассказали о новых рубежах обороны под Авдеевкой

ВСУ взорвали российскую установку, которая пыталась разминировать проход шириной от 6 до 14 м для продвижения войск ВС РФ.

ВС РФ потеряли установку для разминирования "Змей Горыныч", которая действовала на Таврийском направлении. Враги пытаются атаковать новые оборонительные рубежи ВСУ к западу от Авдеевки. О деталях событий на линии фронта в Запорожской и на юге Донецкой области командующий Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал в Telegram-канале.

По словам Тарнавского, под Авдеевкой российские войска за прошедшие сутки провели пять атак возле трех населенных пунктов — Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. Украинские бойцы находятся на новых оборонительных рубежах и успешно отражают штурмы противника.

Бои под Авдеевкой — где держат оборону ВСУ Фото: DeepState

Другие "горячие" участки:

под Марьинкой — россияне рвались вперед 18 раз, атаки происходили при поддержке авиации;

под Работиным — враг для атак задействовал малые пехотные группы, которые пытались продвигаться вперед при поддержке бронетехники.

Противник потерял установку для разминирования УС-77 "Змей Горыныч", заявил бригадный генерал. Где именно произошло обезвреживание и какое оружие для этого использовали, не указывается.

Кроме УС-77, на направлении работы ОСУВ "Таврия" ВС РФ лишились 624 человек живой силы, 25 бронемашин (4 танка и 21 бронемашину пехоты). Также взорвали один склад БК. Еще один результат отработки Сил обороны — уничтожение 239 российских БПЛА, написал генерал.

Отметим, УС-77 "Змей Горыныч" — установка для разминирования, разработанная во времена СССР в 70 гг. прошлого века. Установка способна делать проход на заминированных полях:

противотанковые мины — шириной 6 м и длиной 80-90 м;

противопехотные мины (например, американские мины М14) — шириной до 14 м.

Бои под Авдеевкой — детали

17 февраля командующий Тарнавский подтвердил, что бойцы ВСУ получили приказ отойти от позиции из Авдеевки на новые оборонительные рубежи. Ранее стало известно, что для прикрытия отступления на данный участок фронта перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду, которая некоторое время удерживала район Авдеевского коксохимического завода. Тем временем украинские военные отходили от укрепленной точки "Зенит": российские оккупанты расстреляли пленных, которых там нашли.

19 февраля аналитики Института изучения войны отметили, что к западу от Авдеевки создан рубеж обороны, который должен остановить попытку продвижения ВС РФ.

Напоминаем, эксперты объяснили, за счет чего ВС РФ смогли продвинуться под Авдеевкой. Одна из причин — массовое использование управляемых авиабомб: в течение суток их сбрасывали более 150 шт. Другая причина — нехватка снарядов для артиллерии, которые Украине пообещали, но не предоставили, западные партнеры.