Захват Авдеевки показал, в каком оружии нуждаются ВСУ, — Welt

Для успешной обороны Украине необходимо выпускать вдвое больше боеприпасов, чем сейчас — от 4 000 снарядов в день, 124 000 в месяц и почти 1,5 миллиона в год.

Превосходство российской армии в живой силе не является главной причиной вывода бойцов ВСУ из Авдеевки. Так считает Альфред Хакенсбергер, корреспондент немецкого Welt.

Прежде всего ключевым фактором захвата россиянами Авдеевки он назвал преимущественное количество артиллерии у РФ, которого невозможно было достичь без задержек поставок западной помощи ВСУ.

Второй решающий фактор, подчеркнул колумнист издания, — это российская авиация, которая практически беспрепятственно сбрасывала авиабомбы на этом участке фронта в несметном количестве.

Превосходство же армии агрессора, которое, по некоторым данным, составляло 7:1, абсолютно не играло роли в выводе украинских войск. Вместе с тем это было сделано для того, чтобы избежать окружения подразделений ВСУ и сохранить жизнь и здоровье бойцов. Именно для прикрытия отступления украинских Сил обороны на этот участок фронта была переброшена, по сведениям Хакенсбергера, опытная 3-я штурмовая бригада ВСУ.

Однако, как сообщает немецкий журналист, никаких признаков упорядоченного отхода не было — бойцам ВСУ пришлось эвакуироваться в темноте и буквально под градом российских снарядов.

"Это было очень тяжело. Очень сложная ситуация", — рассказал Сергей Цехоцкий, пресс-секретарь 59-й механизированной бригады.

Чем давили российские оккупанты

По словам Цехоцкого, у России есть новый тип беспилотника, который может сбрасывать бомбы и ночью. Однако самой большой проблемой он называет российские авиаудары, которые наносились управляемыми авиабомбами весом 250 или даже 500 килограммов. В некоторые дни Россия, по некоторым данным, сбрасывала до 80 таких бомб над Авдеевкой.

"Истребители сбрасывают бомбы с расстояния в 8-10 километров за линией фронта, и это настолько сокращает время реакции, что вы мало что можете сделать", — замечает спикер.

Так называемые "тупые бомбы", по его словам, могут лететь к цели на небольшой высоте и поэтому часто остаются незамеченными радарами. Разрушения, причиняемые ими, были чудовищными. Поэтому, как подчеркивает журналист, ситуация в украинских окопах в долгосрочной перспективе стала невыносимой.

Проблема авиаударов, с которой украинское командование не смогло справиться, усугублялось превосходством российской артиллерии. Так, 16 февраля Силы обороны зафиксировали в Авдеевке в общей сложности 150 обстрелов российскими снарядами. По официальным данным украинского командования, ВСУ не располагает такими ресурсами, чтобы удерживать свои позиции.

"Нехватка боеприпасов возникла после того, как новый 60-миллиардный пакет мер безопасности от США на 2024 год все больше и больше откладывался", — подчеркивает Хакенсбергер.

И добавил, что и Евросоюз отстает от графика с обещанными поставками боеприпасов на миллион единиц.

"Согласно статистике Королевского института объединенных служб (RUSI), количество выстрелов украинской артиллерии сократилось до 2 000 в день, в то время как российские силы вторжения удвоили свои показатели до 10 000 выстрелов", — приводит цифры колумнист.

Летом 2023 года ситуация была иной. Тогда, по данным RUSI, Украина имела преимущество перед Россией, выпуская всего 5 000 снарядов в день, а Россия — до 7 500 снарядов.

Голод на артиллерийские снаряды подтверждает и Николай Белеско из организации Come Back Alive. Он убежден, что потеря Авдеевки — это результат отсутствия поставок с Запада.

"Если у вас нет достаточного количества боеприпасов, чтобы сдерживать русских и оказывать давление, то последствия очевидны", — приводит его слова журналист.

По расчетам Белеско, чтобы эффективно защищаться, Украине придется выпустить вдвое больше боеприпасов, чем сейчас, то есть от 4 000 снарядов в день, 124 000 в месяц и почти 1,5 миллиона в год.

Потери российских оккупантов

Как отметил Хакенсбергер, российские пропагандисты по многим каналам сразу начали передавать триумфальные репортажи о победе и показывать кадры, на которых солдаты поднимают российский флаг в "зенитовском" квартале Авдеевки.

"Однако нигде не упоминалась высокая цена, которую пришлось заплатить Москве за эту якобы "великую победу", — уточняет журналист.

По подтвержденным данным, только с 1 января российская армия потеряла под Авдеевкой более 20 000 солдат, 199 танков и 481 боевую бронированную машину. Национальный центр сопротивления Украины сообщил, что из-за большого количества жертв российская армия была вынуждена использовать заброшенные школы в качестве моргов для своих солдат. В целом агрессорам приходилось ходить по телам своих погибших солдат, "прокладывая поля и дороги во время своих атак", рассказывает Хакенсбергер.

Колумнист немецкого издания констатирует, что фронт безусловно не рухнет и Авдеевка не станет российским прорывом, "но после этого будет трудно сдерживать россиян".

Напомним, 19 февраля генерал Александр Тарнавский рассказал о ситуации под Авдеевкой: назвал точки, в направлении которых атакуют ВС РФ.

Также в ВСУ заявили, что проверяют обстоятельства гибели украинских военнопленных, которые оставались на позиции "Зенит" в Авдеевке. В Офисе генпрокурора заявили, что российские оккупанты расстреляли шестерых военных в Авдеевке и еще двух в Веселом.

Фокус писал о потерях противника под Авдеевкой: с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года обезврежено более 47 тыс. человек живой силы, более тысячи бронемашин, более 200 артиллерийских орудий и пять самолетов.