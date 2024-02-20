"Отомстим за героев": командование ССО показало фоторепортаж с Авдеевского коксохима

Украинские военнослужащие успешно работали на разных позициях, неся свой вклад в оборону этого восточного рубежа.

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С первого дня полномасштабной войны с Российской Федерацией бойцы 3-го полка Сил специальных операций ВСУ обороняли Авдеевку и вместе с другими подразделениями успешно нейтрализовали вражескую технику и живую силу противника. Командование ССО показало фоторепортаж с Авдеевского коксохима в Telegram.

По информации в заметке, воины полка успешно работали на разных позициях, неся свой вклад в оборону этого восточного рубежа.

"Благодарны каждому воину и помним о каждой потере. Вернем все украинские земли и отомстим за всех героев, которые отдали жизнь за свободу нашей страны!", — говорится в сообщении.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, российская армия активизировалась под Авдеевкой в октябре 2023 года, ранее рассказывал Фокус. После первых двух штурмов враг потерял почти бригаду живой силы, рассказывал президент Украины Владимир Зеленский.

В течение следующих четырех месяцев атаки продолжались: ВС РФ давили на северном фланге возле Степного, на южном фланге возле Северного, на востоке — в районе частной застройки. 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны отходят от Авдеевки на новые рубежи обороны. В то же время были обнародованы потери противника на этом отрезке фронта: с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года обезврежено более 47 тыс. человек живой силы, более тысячи бронемашин, более 200 артиллерийских орудий и пять самолетов.

Напоминаем, 19 февраля генерал Александр Тарнавский рассказал о ситуации под Авдеевкой: назвал точки, в направлении которых атакуют ВС РФ.