"Помстимося за героїв": командування ССО показало фоторепортаж з Авдіївського коксохіму

Українські військовослужбовці успішно працювали на різних позиціях, несучи свій вклад в оборону цього східного рубежа.

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З першого дня повномасштабної війни з Російською Федерацією бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ обороняли Авдіївку та разом з іншими підрозділами успішно нейтралізували ворожу техніку та живу силу противника. Командування ССО показало фоторепортаж з Авдіївського коксохіму у Telegram.

За інформацією у дописі, воїни полку успішно працювали на різних позиціях, несучи свій вклад в оборону цього східного рубежа.

"Вдячні кожному воїну та памʼятаємо про кожну втрату. Повернемо всі українські землі та помстимося за всіх героїв, які віддали життя за свободу нашої країни!", — йдеться у повідомленні.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, російська армія активізувалась під Авдіївкою у жовтні 2023 року, раніше розповідав Фокус. Після перших двох штурмів ворог втратив майже бригаду живої сили, розповідав президент України Володимир Зеленський.

Протягом наступних чотирьох місяців атаки продовжувались: ЗС РФ тиснули на північному фланзі біля Степового, на південному фланзі біля Сєверного, на сході — у районі приватної забудови. 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони відходять від Авдіївки на нові рубежі оборони. Водночас було оприлюднено втрати противника на цьому відрізку фронту: з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року знешкоджено понад 47 тис. осіб живої сили, більше тисячі бронемашин, більш як 200 артилерійських гармат та п'ять літаків.

Нагадуємо, 19 лютого генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію під Авдіївкою: назвав точки, у напрямку яких атакують ЗС РФ.