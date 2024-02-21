Нардеп заявил, что ВСУ могли выйти из Авдеевки раньше: Данилов ответил (видео)

По словам секретаря СНБО, украинские военные лучше знают, когда нужно принимать те или иные решения. Чиновник отметил, что не ставит под сомнение их деятельность.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал мнение о том, что Силы обороны могли раньше выйти из Авдеевки, так как были предпосылки для ее падения. По тому поводу чиновник высказался в интервью Наталье Мосейчук от 20 февраля.

По словам журналистки, народный депутат Сергей Рахманин заявил, что угроза полного окружения Авдеевки существовала и раньше, поэтому есть основания считать, что выход из города можно было осуществить раньше.

"Я не отношусь к тому кругу лиц, которые ставят под сомнения деятельность наших Вооруженных сил, храбрость наших воинов и способность вообще осуществлять те или другие анализы и принимать те или иные решения", — прокомментировал слова нардепа Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что нужно доверять военнослужащим, так как они знают, когда нужно предпринимать соответствующие решения. Чиновник подчеркнул, что считает "оскорблением всех наших военных" заявления от людей в тылу о том, что в армии "что-то там не так сделали",

Данилов также сказал, что не может отвечать на вопросы о том, был ли бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный за вывод войск из Авдеевки, так как они являются "абсолютно некорректными".

Данилов о выходе ВСУ из Авдеевки (13:30)

Выход ВСУ из Авдеевки: что известно

Напомним, в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные выходят из Авдеевки. Он отметил, что принял это решение во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Майор ВСУ Максим Жорин отметил, что подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады некоторое время были в полном окружении российских военных в Авдеевке Донецкой области, однако смогли выйти.

В свою очередь пресс-служба 110-й ОМБр сообщила, что российские оккупанты обещали эвакуировать украинских раненых бойцов из укрепрайона "Зенит", однако в конечном итоге расстреляли их.

Кроме того, по данным New York Times, от 850 до 1000 украинских военных могли быть захвачены российскими военными или пропали без вести во время отхода из Авдеевки.