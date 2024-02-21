Дронов недостаточно: как ВСУ наладили логистику на левый берег Днепра (видео)

Украинцам не хватает лодок, чтобы наладить логистику на левобережном плацдарме, пояснил волонтер Сергей Стерненко.

Бойцы ВСУ используют дроны, чтобы получить боеприпасы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Между тем им не хватает лодок, которые бы помогли перевозить больше грузов на плацдарм под Крынками. О деталях ситуации на левобережье рассказал украинский волонтер Сергей Стерненко в заметке в соцсети X (Twitter).

Стерненко опубликовал видео, снятое украинским беспилотником. Камера устройства показывает, как боец подбегает, получает какой-то пакет и отбегает прочь. В тексте объясняется, что кадры — это момент как "дрон спасает солдата". Ранее о том, что грузы для ВСУ в Крынки доставляют беспилотники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, напомнил волонтер.

Морпехам ВСУ, которые удерживают левобережный плацдарм, согласно данным Стерненко, не хватает лодок и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Лодки и РЭБ, которые имеют бойцы — закуплены за волонтерские средства, а не предоставлены командованием, отмечается в тексте.

Раньше Фокус писал, как в декабре 2023 года в Минобороны Украины сообщили о сертификации и начале выпуска и закупки РЭБов украинского производства. В январе Канада заявила, что предоставит украинцам 10 лодок, пригодных для разведки и спецопераций.

Бои под Крынками — детали

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 21 февраля на отрезке фронта на Херсонщине украинские бойцы отбили одну попытку штурма противника. Отмечается, что враг несет "значительные потери", но и в дальнейшем пытается атаковать.

Отметим, плацдарм под Крынками на левобережной части Херсонской области появился осенью 2023 года. Уже более пяти месяцев бойцы ВСУ удерживают местность, активно используя дроны, которая противодействует пехоте и БМП ВС РФ прорваться в населенный пункт. Кроме того, украинская дальнобойная артиллерия заставила врага отодвинуть подальше собственные пушки. Экс-командир отряда "Айдар" Евгений Дикий отметил эффективность такого "зонтика", но объяснил, что появятся проблемы вследствие недостатка снарядов.

В феврале 2024 года Сергей Шойгу отчитался президенту РФ Владимиру Путину о том, что якобы украинского плацдарма под Крынками уже нет. Между тем украинское командование не подтверждает этих данных, а военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какую силу собрал враг, чтобы противодействовать бойцам ВСУ на левобережье. Аналитики портала Defense Express заявили, что позиции, о которых говорил Шойгу, до сих пор под контролем украинцев.

Напоминаем, 21 февраля аналитики Института изучения войны объяснили, зачем минобороны РФ начал "врать" о ситуации в Крынках.