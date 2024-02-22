"Ответ за Крынки": в ВСУ рассказали детали удара по полигону ВС РФ на Херсонщине (видео)

Российское командование ранее не выделяло средства ПВО и РЭБ для защиты полигонов. После второго подряд удара ВСУ враг должен подумать о новом применении дефицитного оборудования.

Чтобы попасть по полигону ВС РФ, на котором собрались боевые подразделения и командование, ВСУ провели согласованную работу разведки, сил радиоэлектронной борьбы и артиллеристов. После подобного успеха Сил обороны противник получил проблему: должен определить приоритетные точки, которые будет защищать силами ПВО. О деталях планирования и проведения спецоперации на левобережье Херсонщины председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире "24 канала".

По словам военного, чтобы реализовать замысел, бойцы ВСУ задействовали сразу несколько подразделений, каждое из которых выполнило какую-то часть задачи. В частности, накануне операции сначала провели разведку, чтобы понять, как обойти средства РЭБ противника и где именно расположены комплексы ПВО. Кроме того, выяснили, когда именно на полигоне в Олешковских песках соберется определенное количество военных ВС РФ. В целом для реализации плана "ключевую роль сыграла разведка", пояснил Тимочко.

До сих пор российское командование обычно не защищало ПВО и РЭБ учебные полигоны, отметил собеседник журналистов. Однако теперь оно поняло, что нужно перераспределять дефицитные комплексы на новых позициях.

"Если это становится тенденцией, то мы можем говорить, что россияне должны распределять по приоритетности имеющиеся средства ПВО и РЭБ".

Тимочко отметил, что удары по полигонам "деморализуют" противника. Кроме того, они являются ответом украинских бойцов на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, который уверяет в якобы восстановлении оккупации села Крынки на Херсонщине.

"Этим ударом выбивают из-под ног кремлевской пропаганды информацию о том, что якобы оккупационная армия полностью контролирует левый берег Днепра. Наш ответ на заявления пропагандистов — удар по полигону на Херсонщине", — привели журналисты слова председателя Совета резервистов.

Также Тимочко рассказал, что, кроме плацдарма под Крынками, украинцы держат позиции возле Антоновского моста и в плавнях Днепра. По его словам, это — "более десятка километров", на которые ВСУ могут перебросить бронетехнику и это "очень тревожит врага".

Бои на Херсонщине — детали событий на полигоне 21 февраля

Отметим, об ударе по полигону в Алешковских песках возле села Подо-Калиновка стало известно вечером 21 февраля. На видео, опубликованном в Telegram-канале "Николаевский Ванек", можно увидеть три прилета в точку скопления живой силы ВС РФ. Согласно данным портала DeepState, на полигоне как раз выстраивались россияне из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

По предварительным оценкам, в результате попадания снарядов обезврежено около 60 солдат ВС РФ. Расстояние от точек попадания с координатами 46.54351, 33.09822 и 46.54418, 33.10099 до противоположного берега Днепра — более 20 км.

Удар по полигону на Херсонщине 21 февраля — какое расстояние до правого берега Фото: DeepState

Тем временем бойцы ВСУ, начиная с осени 2023 года, удерживают плацдарм под Крынками. Для того, чтобы удержать позиции, Силы обороны используют дроны — примеры отработок по технике и живой силе ВС РФ публикуются в сети. Военный эксперт объяснил, благодаря чему удается давать отпор врагу: благодаря БПЛА, а также артиллерии, которая мешает продвижению войск противника.

Впрочем, 21 февраля волонтер Сергей Стерненко отметил, что на плацдарме не хватает лодок и РЭБ, чтобы доставлять боеприпасы на левый берег. Свое мнение он проиллюстрировал кадрами с дрона, который привез патроны украинскому бойцу.

Напоминаем, 22 февраля начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что удар по полигону — знак для оккупантов, что их "достанут везде". 20 февраля произошел прилет по еще одному полигону противника — под Волновахой. Российские власти не признали удар, впрочем, жители Забайкалья жалуются, что могли погибнуть военные из в/ч 06705, расположенной возле города Борзя.