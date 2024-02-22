"Похоже на Бахмут": в ВСУ уточнили количество потерь ВС РФ в Авдеевке (видео)

Противник чувствует "кураж", поэтому пытается двигаться дальше, оккупировав Авдеевку, пояснил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Однако последствия для ВС РФ будут такие же, как под Бахмутом.

В Авдеевке происходили настолько интенсивные боевые действия, что нет возможности точно посчитать потери ВС РФ. Именно поэтому количество обезвреженных российских солдат может быть существенно выше, чем обнародованное Генштабом ВСУ. Об особенностях боевых действий на Авдеевском направлении рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии порталу Freedom.

По словам Барчука, цифры, обнародованные командованием, нельзя считать окончательными. Поэтому, по его мнению, количество потерь ВС РФ не просто "намного выше", а "выше на порядок".

Кроме того, спикер объяснил, чем ситуация в Авдеевке похожа на события в Бахмуте. Во-первых, в боях у обоих населенных пунктов Донбасса враг действительно потерял большое количество личного состава, а, например, ЧВК "Вагнер" было уничтожено чуть ли не полностью. Во-вторых, "в кураже" российское командование также пытается продвигаться дальше, однако добиться каких-то успехов не сможет.

"Попытки [продвижения под Бахмутом — ред.] есть до сих пор, но продвижение на этом остановились. То же самое касается и Авдеевки. При той интенсивности потерь, которую они понесли в Авдеевке, россияне еще будут пытаться на оперативном кураже двигаться дальше", — пояснил Братчук.

Впрочем, собеседник журналистов признал, что "потери, которые сегодня есть у россиян, к сожалению, не критичны для них". Но в итоге наступит момент, когда Кремль "будет чувствовать нехватку кадров", уверен Братчук.

Бои на Донбассе — что происходит возле Авдеевки

Отметим, оборона Авдеевки продолжалась с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024 года: об отступлении Сил обороны на подготовленные рубежи заявил командующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что во время наступления на данный населенный пункт враг потерял около 47 тыс. человек (из них треть — "невозвратные потери").

Тем временем западные СМИ рассказали об украинских бойцах, которые якобы массированно попадали в плен во время "выравнивания линии фронта". В ВСУ опровергли подобные заявления: согласно официальным данным, речь идет о нескольких людях, а не о сотне или тысяче.

Напоминаем, 21 февраля украинская военная корреспондентка рассказала об угрожающей ситуации на линии Авдеевка-Марьинка-Угледар. По ее словам, возможная угроза есть для Курахово — города, расположенного в 20 км от линии боев. Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин также сообщил о попытках ВС РФ продвинуться на запад от оккупированной Авдеевки.