"Путин пересек все красные линии": Зеленский рассказал, когда закончится война в Украине (видео)

Глава Кремля Владимир Путин является угрозой для всего мира, поскольку он может попытаться уничтожить НАТО, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир не готов к тому, что лидер Российской Федерации Владимир Путин "потеряет свою власть". Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Брету Байеру, которое транслировал телеканал FOX News.

У Зеленского спросили, когда, по его мнению, завершится российско-украинская война. Президент ответил, что мир не готов к тому, что Владимир Путин потеряет свою власть. Он считает, что мир боится перемен в России, однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".

"Путин пересек все красные линии. Он неадекватный человек, он угроза для всего мира, он попытается уничтожить НАТО", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, война закончится в тот момент, когда мир это поймет.

Напомним, 17 февраля в СМИ поделились несколькими сценариями того, как может закончиться российско-украинская война. Журналисты убеждены, что события на фронте зависят от помощи, которую будут предоставлять западные партнеры. В случае ее отсутствия, победу могут одержать более выносливые войска.

29 января бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис рассказал, что существует вероятность проведения мирных переговоров в конце 2024 года, после выборов в США. По его словам, Украина и Россия испытывают сложности и получают помощь от третьих сторон.