Откладывают на 10 дней: партнеры отсрочили закупку БК для Украины

Европейские политики уверены, что нарастят выпуск снарядов до начала 2025 года. Украине вместе с партнерами важно продержаться тяжелый период 2024 года.

Партнеры, советовавшиеся о помощи Украине на конференции по безопасности в Париже, в ближайшее время решат, как купить снаряды, которые отыскал президент Чехии Петр Павел. Несмотря на промедление с закупкой, противостояние с РФ остается приоритетом для стран Запада. О новых шагах в поддержку Украины рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, говорится на портале Euractiv.

Макрон выступил во время Парижского саммита по безопасности, на котором 26 февраля собрались руководители 20 стран. Политик заявил, что члены собрания соглашаются с возможностью прямого столкновения с РФ, которая сегодня ведет войну в Украине. Однако вопрос с закупкой боеприпасов на саммите не решился, отметили журналисты Euractiv.

Основные тезисы Макрона по БК для Украины:

настаивает на том, что снаряды нужно заказывать и покупать у исключительно европейских оружейников;

закупка снарядов, которые в третьих странах отыскал Петр Павел, требует четкого плана — над ним еще поработают.

"Более четкий план действий должен быть выработан в течение следующих десяти дней", — привели журналисты мнение французского политика.

При этом потенциальная угроза нападения РФ на другие страны Европы является "приоритетом из приоритетов", — подчеркнул Макрон.

Также журналисты привели позицию еще одного европейского политика — премьер-министра Чехии Петр Фиала. Фиала заявил, что 15 стран Западной Европы согласились срочно нарастить выпуск снарядов, необходимых Украине. Он уверен, что к 2025 году производственные мощности будут полностью удовлетворять потребности украинского войска. Однако нужно выдержать период, пока БК будет мало.

"Многие европейские страны пытаются увеличить свои производственные мощности, но этот процесс требует времени. К следующему 2025 году производство в Европе и Украине уже может быть достаточным, но мы должны преодолеть этот период", — сказал Фиала.

Снаряды для Украины — детали

Отметим, в начале 2023 года страны Европейского Союза заверили Украину, что в течение года предоставят 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Осенью 2023 года стало понятно, что заказ выполнен лишь на треть. Впрочем, обещают, что до конца 2024 года обязательства все же выполнят.

Тем временем украинские чиновники сообщают, что ВСУ испытывают снарядный голод на поле боя. РФ превосходит возможности Украины по снарядам на уровне 10 к 1, — ранее писал Фокус. Впрочем, украинская промышленность наладила выпуск снарядов НАТОвских калибров — 122 мм, 152 мм, 155 мм: кадры с производства показали в сети.

Напоминаем, президент Чехии Петр Павел сообщил, что отыскал почти миллион снарядов различных калибров, которые можно приобрести для Украины. Политик заявил, что ЕС должен найти деньги, чтобы оплатить эту покупку.