"Все сделано правильно": Буданов прокомментировал отставку Залужного

По словам начальника украинской разведки, вряд ли между бывшим Главнокомандующим и президентом был какой-то конфликт. При этом он согласен, что пришло время что-то менять.

Уже практически месяц прошел с момента, как в Украине сменился Главнокомандующий ВСУ. Теперь эту должность вместо Валерия Залужного занимает Александр Сырский. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов впервые высказался про кадровые перестановки, передает СBС News.

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского вряд ли были личные разногласия с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. У них были отношения как у подчиненного с начальником.

Также Кирилл Буданов убежден, что подобные кадровые перестановки могли быть правильными, ведь это может кардинально изменить ход войны.

"Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы оказались в такой ситуации?" — заявил начальник ГУР МОУ.

На этот вопрос также лично отвечал сам президент Украины. По его словам, увольнение Валерия Залужного произошло не из-за смены курса, а из-за вещей, которые оставались неизменными длительное время.

"Мы должны быть быстрее, это означает, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми", — заявлял Владимир Зеленский.

После своей отставки Валерий Залужный также дал небольшой комментарий в своем Telegram-канале. Он заявил, что звание Героя Украины, которое получил накануне, для него большая честь. Бывший Главнокомандующий ВСУ чувствует ответственность перед каждым защитником, хоть уже и не занимает никаких должностей.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками ВСУ.