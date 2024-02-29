"Позор-позорный" о F-16: Игнат раскритиковал Свитана, который делает скандальные заявления (видео)

Если верить военному эксперту, Украина еще в декабре 2023 года имела истребители F-16. Между тем Воздушное командование утверждает, что это ложь, а самолеты будут позже, когда подготовят пилотов и инфраструктуру.

Украинская военная авиация не знакома с "летчиком-инструктором" Романом Свитаном, который заявил, что в Украине уже выполняет задачи западный истребитель F-16. Свитан, кроме заявлений о F-16, критикует командование Воздушными силами, которое якобы не умеет выполнять боевые задачи. На высказывания военного эксперта отреагировал представитель Воздушных сил в эфире портала "Украинская правда".

Игнат привел некоторые тезисы Романа Свитана, которые касались истребителя и Воздушных сил. По мнению эксперта, Украина уже имеет F-16, который якобы выполняет боевые задачи над Киевом.

"F-16 уже есть в Украине и они уже выполняли задачи в небе Киева: защищали, выпускали ракеты, — об этом заявил Роман Свитан, известный эксперт в кавычках", — процитировал Игнат слова мужчины, с которым не согласен.

Эти заявления транслируются украинскими и зарубежными СМИ и вводят в заблуждение и украинцев, и зарубежных партнеров, пояснил спикер ПС ВСУ. Среди прочего, это влияет на настроение людей и вредит Украине.

"Это такой позорный позор. Я бы этого человека не упоминал. Его цитируют ведущие СМИ, а западные партнеры тоже смотрят: такой известный человек, военный летчик, "подписывается"?! И смотрят на украинцев: там вообще с ума сошли? что они комментируют? какие F-16 в Украине?"

Кроме того, Свитан критикует командующего Воздушными силами Николая Олещука, который, по его мнению, разбирается исключительно в ПВО, а не в самолетах. Также "позволяет себе" советовать, куда лететь и что бомбить. Такие заявления делает "совершенно непонятный какой-то военный летчик-инструктор, которого никто в авиации, в воздушных силах не знает", — подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушного командования объяснил, что украинские авиаторы прилагают максимум усилий, чтобы Украина получила западные самолеты. Поэтому не нужно распространять дезинформацию человека, которого он сравнил с "Ждановым и Арестовичем".

F-16 в Украине — детали

Военный эксперт Роман Свитан в комментариях и интервью СМИ заявлял, что F-16 уже в Украине. Например, это прозвучало в эфире портала "Фабрики новостей" 22 февраля, или в передаче портала УНИАН в декабре 2023 года.

Отметим, летом 2023 года Украина создала так называемую "самолетную коалицию", в рамках которой должна получить около 60 истребителей F-16. Чтобы самолеты прибыли в Украину, готовится инфраструктура, не раз объясняли спикеры командования. Кроме того, группа украинских пилотов проходит обучение у западных партнеров — ориентировочное время завершения весна-лето 2024 года. Тогда же ожидается, что первые самолеты прибудут в Украину, заявил Юрий Игнат в феврале 2024 года.

Напоминаем, 29 февраля командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о сбитии трех самолетов Су-34 ВС РФ на восточном отрезке фронта в Украине. Предыдущие удачные отработки состоялись 27 февраля — тогда подбили еще два российских воздушных судна.