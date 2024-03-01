Ни экстрадиции, ни подозрений: Норвегия игнорирует запросы по вагнеровцу Андрею Медведеву (фото)

Вагнеровец Андрей Медведев сначала сбежал с РФ, а потом пытался туда вернуться. После этого он получил вид на жительство в Норвегии, а отдавать его Украине не планируют.

Норвежская полиция получила три запроса от Офиса генерального прокурора (ОГП) Украины относительно экс-командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который зимой 2023 года сбежал из РФ. Россиянина удалось допросить, но полученных доказательств недостаточно, чтобы объявить ему подозрение и требовать экстрадиции. О деталях дела вагнеровца Медведева рассказали на портале Liga.net.

Журналист Liga.net Артем Джерипа получил ответ на запрос о возможности экстрадиции в Украину экс-вагнеровца Андрея Медведева. В офисе генпрокурора сообщили, что эту процедуру не могут запустить, поскольку не смогли собрать достаточно доказательств для выдвижения подозрения. Причина этой ситуации — ограниченная помощь, которую оказывает норвежская полиция.

К следователям в Норвегии присылали три запроса: 25 января, 11 апреля и 19 мая 2023 года. Украинцы просили дать возможность допросить россиянина "в качестве свидетеля". Запрос украинских следователей выполнили "частично", указывается в документе ОГП. Что именно означает "частично", не указывается.

Между тем Украина ведет уголовное производство в отношении преступлений РФ в целом и преступлений наемников ЧВК "Вагнер", которые участвуют в российско-украинской войне. Перечисляются статьи Уголовного кодекса, которые касаются дела: ч. 1 с. 255 (создание преступной группировки), ст. 436 (пропаганда войны), ч. 1 ст. 437 (участие в агрессивной войне), ч. 1 ст. 447 (наемничество). Ни по одной из этих статей Медведев не получил ни подозрений, ни запроса на арест, ни объявления в розыск. Следовательно, "основания для его экстрадиции отсутствуют".

Вагнеровец Андрей Медведев — ответ прокуроров Фото: LIGA.net

На портале рассказали, что журналисты в свою очередь трижды обращались к KRIPOS — национальному подразделению по борьбе с организованной и другой тяжкой преступностью Норвегии. Норвежские чиновники подтвердили, что действительно не получали запросов на экстрадицию Медведева. Зато россиянин проходит у них как свидетель и может свободно передвигаться в пределах страны.

Отметим, на портале Офиса генпрокурора нет упоминаний о деле вагнеровца, который сбежал в Норвегию.

Преступления РФ — побег вагнеровца Андрея Медведева

Андрей Медведев — экс-командир ЧВК "Вагнер", который в январе 2023 года бежал в Норвегию и попросил политического убежища. Во время разговора с норвежскими правоохранителями он заявил, что готов рассказать детали о преступлениях ВС РФ в Украине — в частности, о пытках пленных. Кроме того, как выяснилось, он мог быть знаком с другим вагнеровцем — Евгением Нужиным: мужчина попал в плен ВСУ, а потом его якобы похитили россияне и убили.

Осенью 2023 года Медведев попытался вернуться в РФ, но его задержали при попытке нелегально пересечь границу. В феврале 2024 года он получил право на временное проживание.

Напоминаем, 24 февраля 2024 года Медведева задержали за драку возле паба, рассказали на норвежском портале TV2.