Кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации в марте: пять категорий
Мужчина, получающий отсрочку, не освобождается от службы. Вместо этого выполнение его воинского долга откладывается на определенный срок.
Во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины могут получить отсрочку от призыва в пяти случаях. Подробнее об этом рассказало издание OBOZ.UA.
Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации, если попадают под одну из категорий:
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- из-за профессиональной деятельности;
- из-за обучения или приобретения научной степени;
- из-за бронирования.
Отсрочка — это не освобождение от службы, а откладывание воинской обязанности на определенный срок.
Отсрочка по уходу за пожилым человеком или инвалидом
Военнообязанный мужчина в таком случае постоянно занят уходом за женой, своими родителями или женой, которые нуждаются в постоянном уходе согласно медицинским заключениям.
Это же касается и тех случаев, когда больной имеет инвалидность I или II группы, однако не имеет других трудоспособных лиц, которые могут содержать его. Отсрочка от мобилизации из-за ухода за лицом с инвалидностью I или II группы, признанных недееспособными по решению суда, и имеющих заключение медкомиссии о необходимости постоянного ухода, касается и опекунов.
Отсрочка по состоянию здоровья
Отсрочка возможна, если ВВК признала мужчину лицом с инвалидностью или временно непригодным к несению военной службы на срок до шести месяцев. Также женщины могут получить отсрочку в случае беременности.
Кроме этого, мобилизация невозможна при следующих диагнозах:
- тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;
- инфекционные заболевания;
- психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрения;
- состояние, сразу после операции;
- в случае установления металлофиксатора или других эндопротезов после операции.
Напомним, существуют случаи, когда человек может проигнорировать повестку и не явиться в ТЦК и СП. Речь идет о пяти причинах.
Ранее руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков рассказал, что во время мобилизации могут в ВСУ призвать ограниченно годных мужчин. Их направляют для прохождения службы в тыловые подразделения.