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Уничтожение "Сергея Котова": в соцсети показали, как россияне отстреливались от MAGURA V5 (видео)

Татьяна Зарембо
Фото: Черноморский Флот | Российский патрульный корабль "Сергей Котов" был уничтожен морскими дронами

В британской разведке акцентировали, что это уже третье судно Черноморского флота РФ, затопленное за последние пять недель.

В сети интернет появился видеоролик атаки дронов на российский патрульный корабль "Сергей Котов" вблизи Керчи. Отснятый одним из очевидцев, он был размещен в телеграм-канале "Крымский ветер".

Как сообщается в информации, видео было снято моряком одного из грузовых судов, которое в то время находилось в Керченском проливе. На съемке четко видно, как патрульный корабль "Сергей Котов" пытается убежать от украинских морских дронов в ночь на 5 марта.

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Уничтожение "Сергея Котова" — детали операции

5 марта украинские военные потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" возле Керченского пролива с помощью морских беспилотных надводных аппаратов Magura V5. В частности, такой же тип дронов использовался во время атаки на десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля.

Вместе с корветом украинские бойцы уничтожили вертолет Ка-29. На патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.

Операцию организовали в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Судно в результате удара морскими дронами Magura V5 получило повреждения кормы, правого и левого бортов.

В британской разведке акцентировали, что это уже третье судно Черноморского флота РФ, затопленное за последние пять недель.

"Украина продолжает ограничивать свободу маневра ВМС РФ в Черном море", — отметили в Минобороны Британии.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов"

"Сергей Котов" поступил на вооружение Черноморского флота в июле 2022 года. В июле и в сентябре 2023 года его пытались уничтожить украинские беспилотные надводные аппараты, однако смогли нанести лишь незначительные повреждения. В результате судно вскоре вернулось в строй.

6 марта стало известно, что в результате атаки по судну погибли семь российских моряков, еще 27 получили ранения.

Потери российского флота

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 5 марта 2024 года за время полномасштабного вторжения украинские войска уничтожили 27 катеров и кораблей, а также подводную лодку "Ростов-на-Дону". Наиболее значимой уничтоженной целью остается ракетный крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.

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Российские оккупанты опубликовали видео от первого лица, на котором зафиксирован момент уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников", которое произошло 14 февраля.

Напомним, что Фокус писал: командующий Черноморского флота России адмирал Виктор Соколов мог лишиться должности после уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников".