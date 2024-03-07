Годовщина смерти Коцюбайло: "Волки Да Винчи" возродили традицию с присягой добровольцев

В батальоне заверили, что отныне ежегодно 7 марта будет наполнено не только слезами и скорбью, но и сплоченностью нации вокруг силы духа Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

Год назад, 7 марта 2023 года, в боях под Бахмутом Донецкой области погиб командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло. В первую годовщину трагедии его побратимы возобновили традицию с присягой добровольца, о чем сообщили в Telegram-канале подразделения 7 марта.

По их мнению, этот день должен быть наполнен не только слезами и скорбью, а сплотил нацию вокруг силы духа и победы легендарного Дмитрия Коцюбайло. Этот человек стал символом целого поколения, ведь положил свою молодость на алтарь борьбы с противником.

"Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев Фото: Волки Да Винчи "Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев Фото: Волки Да Винчи "Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев Фото: Волки Да Винчи "Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев Фото: Волки Да Винчи "Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев Фото: Волки Да Винчи "Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев Фото: Волки Да Винчи

"Сегодня мы восстанавливаем традицию давать присягу добровольца… Отныне ежегодно 7 марта будет днем, который будет свидетельствовать о триумфе украинской героики, частью которой стала и доблесть Да Винчи", — говорится в сообщении.

Перед этим в официальном Telegram-канале "Волков Да Винчи" также писали, что Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, который удостоился звания Героя Украины. Вся его молодость прошла на баррикадах и в окопах, ведь он боролся за честь и свободу своей страны. Боролся в целом за Украину.

"Он всегда первым шел в бой. Всегда ценил жизнь собратьев. Всегда был примером смелости и вел за собой людей. Его авторитет был безоговорочным. Да Винчи не оставил после себя детей, но его детище и наследство — подразделение "Волки Да Винчи", которое он воспитал и вырастил", — говорится в сообщении.

Напомним, о смерти украинского защитника 7 марта 2023 года сообщил правозащитник Маси Найем на своей странице в социальной сети Facebook. Случилось это во время активных боевых действий под Бахмутом в Донецкой области. Дмитрий Коцюбайло получил осколочное ранение в шею и медики оказались бессильны. Герою Украины было 27 лет.

10 марта в Киеве состоялось прощание с легендарным "Да Винчи" и туда пришли сотни горожан, а также президент Владимир Зеленский. Церемония прощания с погибшим под Бахмутом украинским защитником началась в 12:00 с панихиды в Михайловском златоверхом соборе столицы, а на богослужение в церкви собралось не менее трех сотен человек.