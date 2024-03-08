Пилоты РФ уже боятся: украинцы "охотились" на самолеты на расстоянии более 150 км, — ПС ВСУ

Воздушные силы ВСУ вторые сутки подряд выполняют боевые задачи на расстоянии более 150 км, пояснил командующий Николай Олещук. Чем именно работают бойцы, командующий не уточнял.

Цели, за которыми украинские военные "охотились" 7 марта, расположены на расстоянии более 150 км. Российская авиация ограничила применение управляемых авиабомб, а пилоты ВС РФ отказываются лететь на боевые задания. О новых возможностях Воздушных сил ВСУ командующий Николай Олещук рассказал в Telegram-канале.

Олещук отметил, что пока не известны результаты вчерашней работы украинских пилотов. Отметил, что и сегодня, 8 марта, продолжается выполнение боевых задач на таком же расстоянии. Когда будут подтверждены результаты, он сообщит.

"Чуть ли не ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных Сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!"

В заметке командующего также перечисляются последние достижения украинских военных.

Россияне уменьшили интенсивность ударов КАБами — это результат уничтожения двух А-50 и шести Су-34. Новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 уже несколько недель подряд нет в районе Азовского моря. Пилоты ВС РФ начали саботировать приказы командования ВС РФ, поскольку опасаются за свою жизнь.

"Среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства. Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения задач оккупантами, будут только расти", — отметил Олещук.

О том, какими именно инструментами удалось дотянуться до целей на расстоянии более 150 км, командующий ВС ВСУ точно не указывает. В частности, офицер упоминает зенитные комплексы, но не говорит о возможности появления западных самолетов.

Самолеты РФ могли достать на расстоянии более 150 км Фото: Скриншот

Самолеты РФ — детали

Отметим, в конце февраля 2024 года на восточном отрезке фронта ВС РФ потеряли почти десять военных самолетов. В частности, украинцам удалось сбить два самолета ДРЛВ. Первый А-50 подорвался в небе над Азовским морем. Рядом с ним был самолет-командный пункт Ил-22 — он также получил повреждения, но дотянул до аэродрома. Второй А-50 подбили на Эйске — обломки упали посреди поля на небольшом хуторе.

Официально Генштаб не объяснял, чем удалось сбить А-50. По оценкам военных экспертов, до них могли достать ракетой ЗРК Patriot или из установки С-200.

Кроме самолетов-шпионов, над линией фронта уничтожено шесть Су-34, которые запускали КАБы по украинским позициям.

Напоминаем, российские КАБы ударили по Кураховской ТЭС, расположенной на расстоянии 20 км от линии фронта возле Марьинки. Также от ударов авиабомб пострадали город Волчанск в Харьковской области: пострадали два человека.