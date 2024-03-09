Есть время до лета: Запад должен мобилизоваться, чтобы Украина не потеряла территории, — аналитик

Россия продолжит наступательные действия до лета, когда бронемашинам будет легче двигаться по сухой земле. Под угрозой могут оказаться Покровск и Орехово.

У Украины истекает время, необходимое для получения нужного количества артиллерийских снарядов, ракет, бронетехники и другого оружия. Тем временем Россия мобилизовала экономику, расходует запасы советской техники и постепенно налаживает поставки новых снарядов. Текущую ситуацию на российско-украинской войне исследовала военный эксперт Дара Массикот (Dara Massicot) из Фонда Карнеги — анализ опубликовали на портале Foreign Affairs.

Массикот подытожила информацию о текущих возможностях Украины, России и стран Запада относительно дальнейшего хода войны. По ее словам, Россия не является ослабленной — об этом свидетельствуют наступательные действия, которые начались в конце зимы 2024 года и будут продолжаться и дальше — до лета 2024 года.

"Без увеличения военной помощи Запада и серьезных изменений в стратегии Киева положение Украины на поле боя будет продолжать ухудшаться, пока не достигнет переломной точки, возможно, к этому лету".

В статье обращают внимание на несколько аспектов войны:

состояние российской армии — "поврежденная, но опасная", состоит из мобилизованных с разным уровнем подготовки;

состояние российской техники — постепенно теряются запасы танков, пушек, бронемашин, которые остались со времен СССР. При этом мощности для выпуска нового оружия у нее работают. В частности, в 2024 году планируют произвести 2 млн снарядов различных калибров. Кроме того, возможна поддержка из-за рубежа (например, КНДР передала в 2023 году от 1 до 3 млн снарядов). В то же время Украина не производит необходимые объемы собственных снарядов, а их достаточное количество не может обеспечить ни ЕС, ни США;

состояние человеческих ресурсов в РФ — их количество, а также специальные силовые меры Кремля, достаточные для ведения длительной войны. Зато в Украине есть нехватка людей в армии, которую не могут пополнить.

Эксперт назвала направления, в которых могут продвигаться россияне, если Украина и члены антипутинской коалиции не решат имеющиеся проблемы. В частности, ВС РФ могут продвинуться к Покровску в Донецкой области, будут угрожать Краматорску и Славянску. Еще одно направление усиления давления РФ — Запорожское. Одна из возможных горячих точек — наступление в сторону Орехова, где равнинная местность, которая может облегчить боевые действия. Также под угрозой Купянск на Харьковщине, — написала Дара Массикот.

"Долгосрочная слабость российской армии не будет иметь значения, если Украине не будет поддержана в этом году. Если Запад, в частности США, не хочет, чтобы линия фронта в Украине продолжала изгибаться или ломаться, он должен срочно одобрить помощь. И если Киев хочет продолжить свои усилия, ему придется сделать трудный выбор относительно того, как создать больше рабочей силы. Время истекает".

Война в Украине — детали

Отметим, в конце января 2024 года ВСУ пришлось отойти из Авдеевки, которую оккупировали войска РФ. Боевые действия возле этого населенного пункта продолжались с октября 2023 года: во время атак россияне потеряли сотни бронемашин и десяти тысяч солдат.

После оккупации Авдеевки враг не остановил натиск. В частности, линия фронта переместилась дальше на запад: потеряны села Ласточкино, Степное, Бердичи и другие.

Аналитики Института изучения войны в отчетах сообщают об активизации наступления РФ под Купянском, Бахмутом и Работиным-Вербовым. Например, ... стало известно об определенных потерях у Синьковки и Богдановки.

8 марта военный ВСУ рассказал о боях к югу от Бахмута. По его словам, враг применяет артиллерию, авиацию, живую силу, чтобы давить на позиции украинской армии. Тем временем западные СМИ сообщают о недостатке снарядов и людей на линии фронта: им об этом рассказали бойцы, которые воюют под Авдеевкой и Угледаром.