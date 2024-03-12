Без уважительной причины: суд наказал украинца, который уклонился от мобилизации

По данным местной прокуратуры, ВВК признала мужчину здоровым и пригодным к военной службе, но без уважительных причин военнообязанный не явился на пункт сбора.

Мужчине в возрасте 38 лет было вынесено приговор на три года лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации. Суд пришел к выводу, что у жителя Волынской области не было законных оснований для получения отсрочки. Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Мужчина был признан здоровым и годным к военной службе в результате проведенной военно-врачебной комиссии, в связи с чем ему была выдана личная повестка о явке для включения в состав военной команды и прохождения службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ).

Однако, несмотря на это, 23 октября 2023 года военнообязанный не появился на месте сбора без уважительных причин.

"Никаких правовых оснований на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации у мужчины не было, но от призыва уклонился", — говорится в сообщении.

Суд признал волынянина виновным в уклонении от призыва по мобилизации (ст. 336 УК Украины) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Пост Волынской прокуратуры

Напомним, что ранее в Волынской области суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Дело волынянина рассматривали в суде дважды.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию, объявленные в связи с вторжением РФ. Согласно последнему решению, они продлены до 13 мая 2024 года.

В Верховной Раде тем временем рассматривают законопроект об усилении мобилизации №10449. Согласно предложениям народных избранников, планируют снизить нижний возраст для мобилизации, изменить основания для получения отсрочки.