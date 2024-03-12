Прятался между домами: Легион "Свобода России" уничтожил российский БТР в Теткино (видео)

Дрон российских добровольцев из ЛСР обнаружил вражескую бронетехнику, которая пряталась между деревьями посреди села. После этого машина загорелась — чем именно по ней попали, пока неизвестно.

Бойцы "Легиона "Свобода России" (ЛСР) заметили убежище российского бронетранспортера в селе Теткино в Курской области РФ. После обнаружения вражескую технику подбили метким ударом. О деталях нового рейда проукраинских российских добровольцев говорится в Telegram-канале легиона.

Запись с ударом по бронетехнике ВС РФ появилась в сети в 9:34. Видео сделано с помощью разведывательного беспилотника, который беспрепятственно с воздуха следил за ситуацией.

На видео видно, что россияне спрятали БТР между гражданскими домами: расстояние до каждого — около 3-5 метров. Через мгновение на броне вспыхивает и поднимается дым — произошло попадание. Чем именно удалось достать вражескую технику, в заметке не указывают. Зато отмечают, что происходит "демилитаризация" Теткино.

"Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения", — указали бойцы РДК.

Теткино — поселок в Курской области РФ. Расстояние до границы Украины — около 2 км (по дороге от контрольно-пропускного пункта). Поселок расположен к северо-западу от Сум.

Рейд РДК и ЛСР — где находится Теткино Фото: DeepStateMAP

Новый рейд РДК и ЛСР в России — детали

Отметим, утром 12 марта в российских соцсетях появились сообщения о появлении танков на улицах приграничных сел в Белгородской и Курской области. Бойцы "Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и "Сибирского батальона" объяснили, что начинается новый рейд на территорию страны-оккупанта. Населенные пункты, до которых добрались бойцы — Шебекино, Теткино, Лозовая Рудка и тому подобное. При этом в ГУР Минобороны Украины объяснили, что россияне имеют полное право совершать рейды на территорию своей собственной страны.

Ранее Фокус писал о предыдущих рейдах РДК и ЛСР на территории РФ. Например, подобные атаки состоялись весной 2023 года — российские власти заявили о боях на площади около 10 кв. км в Белгородской области. Аналогичные попытки прорыва были в начале осени 2023 года — тогда российские добровольцы вели активные бои у Шебекино.

Напоминаем, утром 12 марта было шумно на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах РФ в приграничных областях. Минобороны РФ сообщили об атаке дронов, но ни словом не упомянули о попадании и пожарах. Предыдущая массированная атака БПЛА состоялась 9 марта: под удар мог попасть самолет ДРЛВ А-50 в Таганроге.