В ВСУ начали ротацию бойцов на фронте, — Сырский (фото)

Ротация сможет стабилизировать обстановку и положительно повлиять на морально-психологическое состояние военных, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что начался процесс ротации и замены частей и подразделений, длительное время выполнявших боевые задачи на фронте. Об этом он написал в своем Facebook.

"Несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае", — сказал Александр Сырский.

По его словам, ротация позволит стабилизировать обстановку и положительно повлиять на морально-психологическое состояние украинских бойцов. Сырский отметил, что принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей бригад.

Кроме этого, он рассказал об оперативной обстановке на Запорожском направлении. Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне пытаются атаковать позиции ВСУ в районах Роботино, Вербового, однако без особого успеха. Бои характеризуются масштабным применением БПЛА всех типов в сочетании с артиллерией и минометами.

"При таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою", — пояснил он.

Александр Сырский отметил, что надежную защиту украинских бойцов могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет. Он отметил, на первый план вышло противостояние БПЛА и РЭБ.

"И только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", — добавил Сырский.

Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Напомним, 7 марта военный, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что сейчас мобилизационный резерв ВСУ составляет около пяти миллионов человек. По его словам, из 400 опрошенных мужчин 40% заявили о неготовности идти в армию.

4 марта военный Олег Гринченко с позывным "Скалолаз" рассказал, что для победы в войне нужны профессиональные военные. Он отметил, что для обороны необходимы те люди, нужны люди, которые знают свое дело.