Уволенные в запас срочники будут иметь отсрочку от мобилизации на 12 месяцев, — нардеп (видео)

Народный депутат Александр Федиенко напомнил, что даже если мобилизационный возраст не уменьшат до 25 лет, уволенных в запас срочников все равно могут мобилизовать.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко объяснил, что уволенные в запас срочники будут иметь отсрочку от мобилизации на один год. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Народный депутат пояснил, что после этого они могут либо самостоятельно подписать контракт с ВСУ, либо их мобилизуют в армию. И добавил, что с 24 февраля 2022 года в Украине не проводился призыв на срочную военную службу — вместо этого продолжается мобилизация.

"Однако лица, которые на начало вторжения находились на срочной службе, срок которой должен был завершиться, продолжают находиться в рядах армии", — отметил нардеп.

В то же время, по данным Федиенко, военное руководство не будет разглашать данные о количестве демобилизованных бойцов срочной службы во время войны.

"Насколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться. Потому что есть срочники, которые изъявили желание подписать контракт и остаться", — пояснил Федиенко.

Мобилизуют ли срочников, которым меньше 25 лет

Напомним, что даже если мобилизационный возраст не уменьшат до 25 лет, уволенных в запас срочников все равно могут мобилизовать. Если война будет продолжаться, через год срочников смогут мобилизовать, даже если им будет меньше 27 или 25 лет.

Мужчины, которые достигли 27 лет и до этого не служили в армии и не имеют военного опыта, считаются призывниками, поэтому их не мобилизуют. В противном случае мужчины до 27 лет также подлежат мобилизации.

Увольнение срочников в запас — что известно

В ноябре 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованы. По его словам, они по желанию могут остаться в армии на контрактной основе.

7 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым предусмотрено уволить в апреле-мае в запас военнослужащих срочной военной службы. Это первое увольнение в запас срочников с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В соответствии с положениями указа президента демобилизация касается Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований военнослужащих срочной военной службы.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что правительство планирует привязать бронирование к уровню зарплаты. В частности, предлагают забронировать всех чиновников категории "А", рабочих предприятий, учреждений и организаций ОПК, поставщиков для ВСУ, правоохранителей, работников топливно-энергетического комплекса, операторов связи.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что уклонистов могут лишить права управлять транспортным средством. Водительское удостоверение такого лица будет иметь условную отметку о запрете управлять авто.