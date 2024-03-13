В Украине увеличится количество мужчин, которых можно забронировать от призыва: о ком идет речь

В новом законопроекте о мобилизации разрешается бронировать от призыва руководителей органов госвласти и местного самоуправления и до 50% госслужащих категорий "Б" и "В".

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Верховная Рада в ближайшее время может проголосовать за новый законопроект о мобилизации. Издание "ТСН.ua" рассказало, как может измениться процесс бронирования мужчин от призыва.

По словам члена комитета по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, бронировать будут тех, чья деятельность в экономической сфере является критической для функционирования страны и органов государственной власти, местного самоуправления, жизнедеятельности населения.

Согласно законопроекту о мобилизации, забронировать от призыва можно будет руководителей органов госвласти и местного самоуправления и до 50% госслужащих категорий "Б" и "В". В частности, под бронирование также подпадают работники Нацполиции, судов, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, службы судебной охраны и т.д.

Тогда как премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин работает над новой системой бронирования от призыва. Речь идет о том, что под бронь будут подпадать те, кто обеспечивает жизнедеятельность страны, критические предприятия — энергетические, те, что обеспечивают водоснабжение, водоотвод, те, что наполняют госбюджеты, позволяют финансировать армию.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что правительство планирует привязать бронирование к уровню зарплаты. В частности, предлагают забронировать всех чиновников категории "А", рабочих предприятий, учреждений и организаций ОПК, поставщиков для ВСУ, правоохранителей, работников топливно-энергетического комплекса, операторов связи. Кроме этого, возможность бронирования могут получить те граждане, которые получат зарплату от 35 тысяч гривен, платят НДФЛ ≥ 6,3 тысячи гривен и ЕСВ ≥ 7,7 тысячи гривен, резиденты "Дія сити" при условии уплаты НДФЛ ≥ 6,3 тысячи гривен.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что уклонистов могут лишить права управлять транспортным средством. Водительское удостоверение такого лица будет иметь условную отметку о запрете управлять авто.

Ранее сообщалось, что представители ТЦК и СП могут вручать повестки мужчинам с инвалидностью. В некоторых случаях военкоматы могут не знать о болезни человека.