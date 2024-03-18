Альтернатива Крымскому мосту: Путин "достроил" мнимую железную дорогу на юге Украины (видео)

Новая железная дорога улучшит логистику группировки ВС РФ, которая удерживает южные регионы Украины. Путин провозгласил, что она уже работает, однако снимки из космоса показывают, что до готовности еще далеко.

Российские власти якобы достроили железную дорогу, которая соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем и Бердянском. Железнодорожные пути проходят по побережью Азовского моря и становятся альтернативой для Крымского моста. О готовности новостройки, которой на самом деле не существует, рассказал президент РФ Владимир Путин во время концерта в Москве. Фрагмент выступления лидера Кремля опубликовали в соцсети X (Twitter) росСМИ RT.

По словам Путина, именно 18 марта, незадолго до мероприятия, посвященного 10-летию аннексии Крыма, ему сообщили о завершении строительства. С сегодняшнего дня, уверен россиянин, РФ станет еще сильнее: появляется альтернативный путь, который может заменить Крымский мост.

Во время выступления президент РФ заявил, что пути пройдут по следующему маршруту: из Ростова-на-Дону в Донецк, Мариуполь и Бердянск. Далее есть надежда, что их дотянут до Севастополя.

"Только сегодня мне доложили, что восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя, Бердянска. Мы продолжим эту работу и железнодорожные поезда пойдут прямо в Севастополь. Это будет еще одна альтернативная дорога для Крымского моста, вместо Крымского моста. Именно это, не на словах, а на деле, делает нас реально сильнее", — услышала толпа россиян, собранная на площади перед Кремлем.

Заявление Путина — что с ним не так

Отметим, 26 февраля 2024 года "Центр журналистских расследований" (ЦЖР) опубликовал спутниковые фотографии и схему новой железной дороги, которую оккупанты будут на юге Украины. Путь должен был соединить Мелитополь и Бердянск — возле села Осипенко должна была появиться новая узловая станция. С этой точки начиналось разветвление. Одна линия направлялась на Мариуполь, а оттуда — на Ростов-на-Дону. Другая ветка шла посередине между Мариуполем и существующей веткой Волноваха-Токмак — направлялась в Донецк.

Заявление Путина — схема новой железной дороги на юге Украины Фото: Центр журналистских расследований

На спутниковых фотографиях, которые получили расследователи, можно было увидеть земляные работы на том месте, где должна была бы проходить железная дорога. По оценкам авторов ЦЖР, железной дороги еще не существует.

Заявление Путина — спутниковый снимок местности возле станции "Осипенко" Фото: Центр журналистских расследований

Кроме того, расследователи отметили, что нужно построить еще один железнодорожный мост, которого также пока нет.

Заявление Путина — как будет идти новая железная дорога Фото: Центр журналистских расследований Заявление Путина — схема путей Фото: Центр журналистских расследований

Первые сообщения о новой железной дороге, которую хотят построить оккупанты, появились осенью 2023 года: о них говорил советник мэра Мариуполя Петр Анрющенко и тогдашний мэр Мелитополя Иван Федоров. В октябре-ноябре они сообщили, что враг хочет получить логистический путь, который станет альтернативой для Крымского моста. Кроме того, благодаря новой ветке оккупанты получат возможность улучшить снабжение подразделений, которые воюют на Запорожском участке фронта.

В комментарии Фокусу руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил, что россияне еще до вторжения планировали построить так называемое"Азовское кольцо". Главная цель такого строительства — "завязанность" логистики ВС РФ именно на этом виде транспорта.

Между тем военные эксперты отметили, что новый путь будет проходить на расстоянии 80-90 км от линии соприкосновения. Возле Волновахи она приблизится на расстояние до 20 км — тогда по ней можно достать даже РСЗО HIMARS.

Напоминаем, 18 марта мировые политики начали реагировать на итоги якобы"выборов президента РФ", на которых Путина набрал почти 90% голосов. В этот же день лидер Кремля выступил перед своими сторонниками на Красной площади: вместе они порадовались оккупации части Украины.