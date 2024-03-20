Новый этап войны: удары украинских дронов по НПЗ в РФ повлияют на мировую экономику, — Bloomberg

По мнению издания, успех кампании беспилотных атак оказывает давление на мировые рынки нефти, вызывая опасения о возможных нарушениях поставок, что скажется не только на ценах на нефть, но и на всех геополитической ситуации в мире.

Атаки украинских беспилотников по нефтебазам России ознаменовали новый этап российско-украинской войны. Об этом пишет издание Bloobmerg.

Издание подсчитало, что за этот год были атакованы по меньшей мере девять крупных нефтеперерабатывающих заводов, что привело к выходу из строя 11% нефтегазовых мощностей России. Эта кампания становится ключевым элементом обороны Украины, позволяя Киеву проникать вглубь российской территории и наносить удары по отраслям, критическим для военных усилий Кремля и его финансовой стабильности, отмечают журналисты.

"Россия — это бензоколонка с армией, и мы намерены уничтожить эту бензоколонку", — сказал в интервью Франсиско Серра-Мартинс, соучредитель и главный исполнительный директор компании Terminal Autonomy, производящей беспилотники. "Мы собираемся сосредоточиться на том, по чему это ударит сильнее всего, а это финансовые ресурсы".

Создание Сил беспилотных систем Украины подчеркивает серьезность намерений страны. Президент Зеленский подчеркнул значимость беспилотников в нанесении ущерба оккупантам и их технике, говорится в статье.

"Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и на море", — заявил 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский. "Масштабное уничтожение оккупантов и их техники — это тоже сфера применения беспилотников".

Успех кампании беспилотных атак оказывает давление на мировые рынки нефти, вызывая опасения о возможных нарушениях поставок. По мнению аналитиков, атаки беспилотников могут иметь далеко идущие последствия для мировых цен на нефть и геополитическую обстановку в регионе.

Удары по НПЗ в России

Напомним, в январе произошло попадание по нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом в порту Усть-Луга. Пожарные пытались потушить пламя более суток, утверждали росСМИ. При этом расстояние до границы Украины составляет около 900 км.

Другая удачная отработка украинских дронов произошла по нефтебазе в Тупапсе. Местные жители слышали взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефть", хотя Минобороны РФ уверяло в обезвреживании всех воздушных целей.

В начале февраля под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Согласно публикациям в СМИ, БПЛА ВСУ до него таки долетели, хотя и не полностью выполнили задачу — приземлились, а не взорвались.

Напомним также, что в марте 2024 года горело на нефтебазе в Белгородской области РФ.