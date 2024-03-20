Вспыхивало и горело: как силы ПВО РФ пропустили удар по аэропорту "Энгельс-2" (фото)

По мнению авиаэксперта Валерия Романенко, украинский дрон "Лютый" смог обойти установки ПВО С-400 и "Панцирь-С1", которые защищали аэродром "Энгельс-2". О результативности атаки станет известно позже, когда появятся новые спутниковые фотографии.

20 марта в Саратовскую область РФ, на аэродром стратегической авиации "Энгельс-2", прилетели четыре украинских беспилотника самолетного типа. Устройства без помех преодолели 700 км, после этого их якобы сбили силы ПВО — об этом сообщили в Министерстве обороны России. Тем временем в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что удалось достичь всех поставленных целей. Фокус собрал информацию о ходе событий в ночь с 19 на 20 марта, когда взрывалось и вспыхивало под Саратовом.

Первые сообщения о взрывах в районе аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом появились в сети около 4 ч. 20 марта. Местные жители сообщили, что слышали от двух до четырех мощных взрывов. Взрывы были достаточно мощными, поскольку от ударной волны тряслось стекло в окнах, — рассказали они журналистам из Telegram-канала Astra.

Перед тем, как раздались взрывы, россияне якобы заметили тарахтение в небе. Тогда же включилась сирена воздушной тревоги. На видео с места событий действительно слышно гудение мотора неизвестного устройства.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что произошла атака БПЛА. По его словам, российские силы ПВО якобы сбили все летательные аппараты, ни один объект на территории региона не пострадал.

Отметим, расстояние от аэродрома "Энгельс-2" до границы Украины — около 700 км. Чтобы добраться до Саратовской области, БПЛА должны были бы преодолеть четыре области: Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Саратовскую.

Взрывы в Энгельсе — расстояние до аэродрома Фото: Google Maps

Утром 20 марта в Минобороны РФ подтвердили, что состоялась атака пяти БПЛА самолетного типа. Как заверило российское командование, силы ПВО успешно сбили все устройства: один — над Белгородской областью, четыре — над Саратовской областью.

Чем ударили по "Энгельсу"

Источники Фокуса в ГУР Минобороны сообщили, что аэродром стратегической авиации действительно атаковали украинские дроны. По словам разведчиков, они поработали "результативно". Об этом свидетельствуют публикации в местных пабликах — россияне рассказывают о пожаре в направлении "Энгельса".

Журналисты издания "Украинская правда" узнали некоторые детали ночной атаки из собственных источников. Собеседники УП объяснили, что удар по аэродрому нанесли дроном украинского производства "Лютый".

Отметим, "Лютый" — БПЛА, о внешнем виде которого СМИ узнали благодаря авиамодели, замеченной на рабочем столе заместителя министра стратегических отраслей промышленности. Позже военные эксперты рассказали, что устройство способно пролететь около 1 тыс. км и малозаметно для сил ПВО противника. Также отметили, что "планер замечательный, атаки идеальные".

Как выкладывает дрон Лютый, которым могли достать по Энгельсу Фото: Анна Гвоздяр/ Facebook

Какие самолеты заметили на "Энгельс-2"

Журналисты проекта "Схемы" опубликовали спутниковые фотографии аэродрома "Энгельс", сделанные 19 марта 2024 года — за несколько часов до ночной атаки беспилотников. На фотографиях видно, что на аэродроме находилось 11 самолетов, из них девять — бомбардировщики стратегической авиации, которые РФ использует для ударов по Украине.

Согласно данным "Схем", на взлетной полосе заметили два вида бомбардировщиков:

Ту-95 — шесть ед. (может нести от четырех до восьми ракет);

Т-160 — три ед. (носитель 12 ракет Х-101/Х-555).

Фотографий после удара в сети пока не отыскалось.

Комплексы ПВО пропустили БПЛА ВСУ — что известно

Фокус получил комментарий относительно событий в "Энгельсе" от ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Украины, авиаэксперта Валерия Романенко. Романенко пояснил, что стратегический аэродром ВС РФ защищен мощными силами ПВО — полком с установками С-400 и дивизионом ЗРК "Панцирь-С1". БПЛА "Лютый" преодолел эти препятствия и попал в нужную цель — это свидетельствует о его действительно высокой эффективности.

Эксперт также объяснил, в чем заключается особая сложность спецоперации, которую провели специалисты ГУР. На таком расстоянии нет возможности управлять дроном, например, с помощью Starlink. Это означает, что устройство нужно исключительно точно нацелить. Кроме того, оно должно взорваться достаточно близко от бомбардировщиков, чтобы нанести им действительно серьезный урон. О результативности атаки станет известно после публикации свежих спутниковых снимков, — отметил Романенко.

Ранее аэродром "Энгельс" уже оказывался под атакой украинских беспилотников. В 2024 году инцидент произошел 10 января: тогда якобы два дрона упали на взлетную полосу аэропорта. Похожее событие произошло в декабре 2022 года: сначала что-то взорвалось, потом — загорелось на площади 120 кв. м.

Напоминаем, дрон "Лютый" уже использовался для ударов по военным объектам ВС РФ. Например, 13 марта его заметили над Рязанью, а 9 марта — над Таганрогом.