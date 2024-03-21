Тысячи детей: около 25 000 киевлян прятались в метро во время ударов ВС РФ (фото)

По данным столичной администрации, для удобства украинцев на станциях подземки доступны лавочки, матрацы и раскладные стульчики. Людей призвали не пренебрегать своей безопасностью.

Российские оккупанты утром 21 марта атаковали Киев ракетами. В результате местные жители были вынуждены скрываться об обстрелов в укрытиях, в том числе и в метро. В Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА) поделились деталями.

Отмечается, что свой день в столичной подземке начали практически 25 тысяч граждан, которые решили позаботиться о своей безопасности в момент угрозы. Около 3 тысяч из них — дети.

В киевском метро во время обстрела прятались десятки тысяч людей Фото: Telegram В киевском метро во время обстрела прятались десятки тысяч людей Фото: Telegram

"Сегодня на станциях метро во время массированной ракетной атаки на столицу укрывались почти 25 тысяч человек, из которых около 3 000 — дети. Подчеркиваю, что во время воздушной тревоги на вход открыты абсолютно все вестибюли подземных станций",- заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Отдельно в столичной администрации добавили, что на станциях для удобства горожан доступны раскладные стульчики, модульные лавки и матрацы. Для того, чтобы получить их, необходимо попросить об этом дежурный персонал. Людей призвали не пренебрегать своей безопасностью.

В киевском метро во время обстрела прятались десятки тысяч людей Фото: Telegram В киевском метро во время обстрела прятались десятки тысяч людей Фото: Telegram

При этом без пострадавших во время массированного обстрела не обошлось. По состоянию на 09:00, как рассказал начальник Киевской городской военной администрации, различные ранения получили 13 человек.

"6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском. Госпитализированы 4 человека. Без погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта ВС РФ запустили 31 ракету по Киеву, которые в результате все удалось перехватить украинской противовоздушной обороне, о чем сообщили в Воздушных силах. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по факту атаки россиян начато досудебное расследование.