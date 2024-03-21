После боев "на щите" вернулся защитник из Хмельницкой области: без отца осталось трое детей
Петр Хомяк получил несовместимые с жизнью травмы 16 марта во время выполнения боевого задания в Запорожской области.
В бою с российскими оккупантами на южном направлении фронта погиб воин Петр Хомяк из Хмельницкой области. О потере сообщила Ленковецкая объединенная территориальная громада.
Как рассказала староста Вербовецкого округа №1 Ольга Хацаюк, военнослужащий проживал в селе Вербовка Шепетовского района. Там окончил девятилетку, а в старших классах учился в Вишневом того же района. Работал сначала на местном предприятии, а затем — за границей.
Защитника, которому было 37 лет, мобилизовали в ряды ВСУ 14 февраля 2023 года. На фронте он был стрелком второго стрелкового отделения второго стрелкового взвода второй стрелковой роты воинской части А4886.
Погиб Петр Хомяк 16 марта 2024 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области. У него остались родители, жена и трое детей.
"Склоним головы в общей скорби, чтобы достойно встретить и провести в последний земной путь сына Украины, который отдал за ее целостность и независимость самое дорогое — свою жизнь. Вечная память павшим защитникам Украины!" — отметили в Ленковецкой громаде.
В комментариях на местной страницы соцсети Facebook многочисленные односельчане сочувствовали горю семьи и чтили память героя.
Напомним, 19 марта сообщалось, что на фронте погиб боец 3-й ОШБр Артем "Ронин" Жигадло, который участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, под Бахмутом и в Авдеевке Донецкой области.
В тот же день стало известно, что на фронте погиб фанат футбольного клуба "Динамо" Киев и представитель фирмы Capitals Иван "Бонус" Фесенюк. Он находился в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения.