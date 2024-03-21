Не только помощь ВСУ: российские добровольцы назвали конечную цель операций в РФ (видео)

По словам представителя "Русского добровольческого корпуса", после выполнения поставленных задач, бойцы попытаются свергнуть правящий режим в России.

Российские добровольцы озвучили свою конечную цель в рамках операций в Российской Федерации. Они призваны помочь в ликвидации режима российского президента Владимира Путина в стране, прежде всего оказывая поддержку Вооруженным силам Украины. Об этом было заявлено во время общей пресс-конференции.

Представитель "Русского добровольческого корпуса" отметил, что их первоочередная задача заключается в содействии ВСУ в победе в войне.

"Вторая цель — продолжить наш освободительный поход, водрузить знамя РДК над стеной, над белым домом и деконструировать режим, который душит нашу родину, это наша цель, мы будем к ней идти даже после победы в этой войне, для РДК война продолжится", — сказал представитель РДК.

Подобное желание выразили и представители других добровольческих формирований, таких как "Сибирский батальон" и "Свобода России". Они утверждают, что текущее руководство страны не должно оставаться у власти, и призывают к проведению демократических изменений, чтобы граждане России имели возможность выбирать свой собственный путь развития. Они настаивают на необходимости "демонтажа путинского режима" и создания условий для свободных выборов.

Также было отмечено, что помимо участия трех подразделений в операции, в ней принимали участие и бойцы ичкерийских подразделений, цель которых заключается в освобождении Чечни от власти клана Рамзана Кадырова.

"В какой последовательности это будет — посмотрим, как будет складываться военно-политическая обстановка. Безусловно, главная задача — ликвидация путинского режима. А на территории Украины задача — выход на границы 1991 года", — заявил представитель ЛСР.

Рейд РДК и ЛСР

Напомним, рейд на территорию Белгородской и Курской областей РФ начался 12 марта 2024 года. Местные жители публиковали видео, на которых показывали бронемашины посреди российского села, также были слышны звуки стрельбы.

В рейде приняли участие бойцы трех отрядов — "Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус", "Сибирский батальон". Кроме того, к ним присоединились военные из боевого подразделения Республики Ичкерия, входящие в Интернациональный легион ВСУ.

19 марта губернатор Белгородской области объявил эвакуацию местного населения с территорий, где происходят боевые действия. Тем временем добровольцы заявили, что захватили и удерживают село Теткино. Также есть успехи возле сел Козинка и Горьковское — об этом заявил заместитель командира ЛСР с позывным "Цезарь".