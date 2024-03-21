Следы в небе, взрыв и вертолеты: в Таганроге мог упасть самолет, что известно (фото)

В Таганроге произошло чрезвычайное происшествие возле одного из аэродромов, расположенных на окраинах города. На одном из них в феврале находился самолет ДРЛВ А-50, на который охотился украинский дрон "Лютый".

21 марта над западной окраиной Таганрога в Ростовской области РФ поднялся столб дыма. Незадолго до этого в небе заметили "подозрительные" следы от работы сил ПВО. О возможности чрезвычайного происшествия — падения российского самолета — сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Первое сообщение Андрющенко об инциденте в Таганроге появилось в сети в 13:32. Политик опубликовал фотографии, на которых видно столб темно-серого дыма на горизонте над некоторым городом. Надпись на фото свидетельствует, что его разместили в таганрогском Telegram-канале. Одна из версий, за которую может ухватиться российская власть — это якобы горение камыша возле аэропорта, — отметил советник мэра.

В следующих сообщениях — фотографии, на которых видны полосы в небе — следы движения какого-то воздушного объекта. Также над местностью заметили два военных вертолета, которые срочно вылетели якобы в связи с пожаром.

Украинский политик отметил, что чрезвычайное происшествие могло произойти на аэродроме в Таганроге, который он назвал "Северный". После этого он привел комментарии таганрогской — они рассказывали друг другу, что действительно произошел какой-то инцидент, причиной которого является отсутствие сил ПВО над прифронтовым городом. С его слов, рассматривают три версии: либо падение самолета, либо горение камыша, либо сбитие ракеты.

Взрывы в РФ — комментарии таганрожцев Фото: Петр Андрющенко/Telegram Взрывы в РФ — что произошло в Таганроге 21 марта Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Отметим, на Google maps не отыскалось информации об аэродроме "Северный" возле Таганрога. Зато рядом с населенным пунктом есть два аэродрома — военный аэродром "Таганрог-Центральный" (расположен севернее) и аэродром "Таганрог-Южный" (возле села Новобессергеневка, здесь стоял самолет А-50 до атаки 9 февраля).

Взрывы в РФ — аэродромы возле Таганрога в Ростовской области Фото: Google Maps

Расстояние от местности, где заметили столб дыма и мог упасть самолет, до линии боев в Украине — около 100 км.

Взрывы в РФ — расстояние от Тагарога до линии фронта, 21 марта Фото: DeepState

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не прокомментировал инцидент в Таганроге. В то же время Минобороны РФ четыре раза 21 марта сообщало об атаках беспилотников: в 13:30 и в 14:15 их заметили в Белгородской области, в 14:00 — один БПЛА видели в оккупированном Крыму, в 14:10 — еще один в Брянской области (время — по Киеву). В отчетах российского командования о Ростовской области заявления отсутствуют.

Взрывы в РФ — детали

Отметим, с середины февраля по середину марта 2024 года российские власти сообщали о массированных атаках БПЛА самолетного типа. которые залетали вглубь России на расстояние до 900 км. В течение этого времени беспилотники попали по 12 нефтеперерабатывающим заводам. Согласно оценкам издания Bloomberg, РФ могла потерять 12% мощности нефтяной отрасли. Между тем военный обозреватель Bild подсчитал, что во время атак, которые происходили чуть ли не каждую ночь, в воздух поднимались от 30 до 60 летательных аппаратов, как предполагают, запущенных ВСУ.

В то же время 9 февраля беспилотник "Лютый" заметили над Таганрогом — обломки показали росСМИ.

С 13 марта начался рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской области. Рейды сопровождались атаками дронов и Белгород: во время одной получил повреждения штаб ФСБ РФ. 20 марта командиры добровольцев дали пресс-конференцию, в которой подытожили бои на территории страны-агрессора.