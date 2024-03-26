Побывал в самых адских боях: на фронте погиб боец ГУР МОУ "Физрук" (фото)

Николай Надыбский воевал на Восточном и Южном направлениях. Он участвовал в освобождении острова Змеиный и был награжден орденом "За мужество".

На фронте погиб боец спецподразделения ГУР "Артан" Николай Надыбский с позывным "Физрук". Это произошло во время выполнения боевого задания 19 марта. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в своем Facebook.

"Отважный защитник, заботливый отец, любящий муж, активный общественный деятель и настоящий патриот — таким был Николай Надыбский, таким и запомнит его наша громада", — сказал Сергей Моргунов.

Надыбский был выпускником Винницкого лицея №9 и факультета физического воспитания и спорта Винницкого государственного педагогического университета им.

В 2023 году мужчина присоединился к спецподразделению ГУР "Артан". "Физрук" побывал в самых адских местах на фронте на Восточном и Южном направлениях. Мэр отметил, что мужчина домой вернулся на щите, у него осталась жена Юлия и маленький сын Макар.

Николай Надыбский

"19.03.2024 года был самый страшный день и звонок, который изменил нашу с Макаром жизнь… Мы обязательно будем с гордостью нести о тебе память", — написала жена Юлия.

Его знакомый Олег Безверхий рассказал, что Надыбский участвовал во многих операциях на фронте, в частности в освобождении острова Змеиный. Также мужчина был награжденным орденом "За мужество".

Николай Надыбский Награда Надыбского

Друг детства погибшего Юрий Аверкин заявил, что "Физрук" погиб во время выполнения боевого задания.

"Человек из-за которого я начал волонтерить. Человек для которого я волонтерил и переживал, чтобы все было. Не было такого дня, чтобы я ему отказал в помощи, а он мне. Много планов, мечтаний, целей. И все в один момент стерлось", — сообщил он.

Напомним, 19 марта стало известно о том, что на фронте погиб боец 3-й ОШБр Артем Жигадло с позывным "Ронин". Полеглый участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, под Бахмутом и в Авдеевке.

18 марта в комитете Рады по вопросам свободы слова сообщили о смерти ведущего Петра Цурукина. Мужчина более года считался пропавшим без вести.