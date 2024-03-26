Будет ли наступление на Харьков и новая мобилизация: СМИ сообщили о возможных планах Путина

В Москве колеблются между двумя сценариями дальнейшего хода боевых действий. С одной стороны, уверены, что ВСУ потеряли боевой потенциал и можно наступать на Киев. С другой стороны, вроде бы более реалистичным является второе наступление на Харьков.

Президент РФ Владимир Путин планирует осуществить еще одно наступление на Харьков. Глава Кремля уверен, что ВС РФ справятся с оккупацией многомиллионного города, который он называет "русскоязычным". После этого в Москве будут готовы вести какие-то переговоры о мире. Какими могут быть дальнейшие планы Путина, рассказали в росСМИ Meduza.

Журналисты пообщались с несколькими неназванными источниками в офисе президента Владимира Путина, в правительстве РФ и в партии "Единая Россия". Источники объяснили, что так называемые "выборы", которые состоялись 15-17 марта, ничего не изменят в планах Кремля. На самом деле "новый срок" начался не сейчас, а 24 февраля 2022 года и с тех пор планы этого политика совсем не изменились.

"Главным личным интересом Путина останется война с Украиной", — написали журналисты на основе заявлений собеседников.

Относительно того, насколько масштабными будут дальнейшие боевые действия, прозвучало два мнения.

Согласно первому мнению, президент РФ планирует еще раз наступать на Харьков. Он убежден, что сможет его оккупировать и тогда создаст "санитарную зону" возле Белгорода. После этого война может остановиться и вглубь Украины не будут идти — сомневаются, что хватит сил на дальнейшее продвижение. Однако оккупация Харькова будет важной "победой" для россиян, — пояснили источники "Медузы".

"Символически это также победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения", — сказали они.

Второй вариант — наступление на Киев. Путин, заявили тайные собеседники, увидел "слабость Украины" после наступательных действий летом 2023 года. Поэтому он поверил, что ВС РФ смогут повторить наступление зимы 2022 года и оккупировать столицу.

"[Путин — ред.] почувствовал слабость Украины и готов идти до победного — хоть до Киева — и за ценой не постоит. Надо будет мобилизацию — объявит. Если надо, то экономику еще сильнее переведут на военные рельсы", — процитировали журналисты.

Оккупация Харькова — "более реалистичная цель", "вполне вероятный сценарий" — заявили источники. Для достижения этой цели "теоретически" может понадобиться мобилизация.

Мобилизации в РФ — она точно будет, и теракт в концентр ном зале "Крокус Сити Холл" на это не повлиял. К началу нового набора в ВС РФ все готово, а "энтузиазм" россиян не планировали усиливать чрезвычайными событиями.

"К ней давно почти все готово, дело только в ситуации на фронте", — написала Meduza.

Атаки на Харьков — детали

Отметим, в первые недели полномасштабного вторжения РФ в 2022 году ВС РФ оккупировали населенные пункты к северу и северо-западу от Харькова. Враг приблизился к областному центру — отдельные боевые столкновения происходили на окраинах. Однако ВСУ отбросили противника, а осенью 2022 года, во время Харьковской наступательной операции, освободили большую часть области от оккупации.

В течение двух лет войны Харьков едва ли не ежедневно находится под обстрелами ВС РФ. Россияне наносят удары ракетами С-300 с пусковых установок, которые стоят неподалеку от Белгорода.

Напоминаем, 22 марта ВС РФ ударили по Харькову и повредили все трансформаторные подстанции и ТЭЦ в городе. В населенном пункте наступил блэкаут, с которым пытаются справиться коммунальщики. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удается запустить метрополитен, но почти половина города и дальше остается без электроснабжения.

25 марта экс-командир подразделения "Айдар" ВСУ Евгений Дикий рассказал, возможно ли наступление на Харьков и когда ждать объявления мобилизации в РФ.