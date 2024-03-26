Разбита корма: в сети показали свежие фото корабля "Иван Хурс" в Севастополе (фото)

"Иван Хурс" ЧФ РФ потерял разведывательную аппаратуру, которая стояла на корме военного корабля. После этого судно не сможет выполнять функции и потеряло боеспособность.

Разведывательный корабль "Иван Хурс" ЧФ РФ потерял корму и оборудование, которое там размещалось. В ближайшее время должны появиться фото других кораблей, которые попали под удар Storm Shadow 24 марта. Подробности обстрела Севастопольской буты рассказали в сообществе "КиберБорошно".

OSINT-расследователи получили две спутниковые фотографии причала, возле которого пришвартовали "Ивана Хурса". Первая фотография сделана 23 марта — на ней четко видны очертания корабля: он имел целую корму и целый нос.

Уже 24 марта ситуация меняется, — указывается в заметке. В частности, можно увидеть следы двух взрывов. Первая ракета ударила о пирс — заметно темное пятно на месте взрыва. Вторая ракета оказалась точнее: вместо аккуратной кормы — месиво обломков, размытое пятно.

Флот РФ — как выглядит "Иван Хурс" 24 марта Фото: Telegram / КіберБорошно

На фотографии также указали координаты корабля — 44.61329,33.52901. Если их обозначить на Google maps, можно увидеть, что точка, в которой он находился 24 марта, расположена в глубине бухты Севастополя и окружена другими десятью военными судами ЧФ РФ.

Флот РФ — дислокация корабля "Иван Хурс" Фото: Google Maps

Осинтеры анонсируют, что вскоре опубликуют еще одно цветное фото — спутниковую фотографию большого десантного корабля "Азов", который мог пострадать в тот же день, что и "Иван Хурс".

Флот РФ — детали

Отметим, в ночь на 24 марта жители оккупированного Севастополя опубликовали видео взрывов, которые вспыхнули возле узла связи Черноморского флота РФ. Российское Минобороны заявило, что произошла атака ракетами Strom Shadow — все ракеты якобы сбили силы ПВО.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил атаку и сообщил, по каким целям удалось достать: по узлу связи, по судоремонтному заводу, по БДК "Азов" и "Ямал" и, возможно, разведывательному кораблю "Иван Хурс" и по БДК "Константин Ольшанский".

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук 26 марта сообщил, что разведывательный корабль потерял аппаратуру, которая использовалась для выполнения боевых задач. Это означает, что судно полностью потеряло боеспособность, заверил украинский военный.

Напоминаем, 26 марта эксперт объяснил, мог ли БДК "Константин Ольшанский" получить серьезные повреждения во время удара Сил обороны 24 марта. Тем временем в сети опубликовали фотографии боновых заграждений в Военной бухте порта Новороссийска. Еще одна точка, куда РФ может перевести флот — порт Очамчира в оккупированной Абхазии: грузинские силы сопротивления показали кадры местности, где должно происходить строительство.