"Майдан-3": в ЦПД рассказали о новых деталях российской информационной кампании

Основные гибридные удары информационно-психологической спецоперации россиян вероятно запланированы на лето и осень этого года, говорит руководитель ведомства при СНБО.

Сейчас Россия проводит информационную кампанию, которая состоит из ряда тезисов — отсутствие выборов в Украине, дискредитация главнокомандующего Вооруженными силами Украины, мир любой ценой. Об этом в комментарии изданию LIGA.net 26 марта сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

О "нелегитимности" президента Украины

Глава ЦПД подчеркнул, что новые нарративы Кремля несут существенную угрозу для украинского общества и продвигают тезис о "легитимности" российского лидера Владимира Путина и недемократичности выборов в Украине, "потому что их нет".

"Определенные месседжи направлены на нашу аудиторию, но очень серьезно работают россияне на американском поле", — подчеркнул Коваленко.

Он акцентировал на том, что всплеск этого нарратива уже наблюдался в украинском информационном поле — в январе-феврале этого года.

В то же время Киев пояснил, что в соответствии со ст. 8 Конституции страны действующий президент Владимир Зеленский исполняет свои обязанности до выборов нового президента, но по той же Конституции пока их провести невозможно из-за войны. Однако, по мнению Коваленко, в мае может быть новый всплеск этого нарратива, который будет возрастать летом и осенью.

О расколе в ВСУ

Российские пропагандисты всеми усилиями дискредитируют главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, заявляя что офицерский состав Украины якобы недоволен своим командованием.

"Россияне одевают украинскую форму и пытаются "качать" тему раскола в армии", — отмечает руководитель ЦПД.

О мире любой ценой

Еще одна тема, которую сейчас качает Россия, — это "мир любой ценой". По словам Коваленко, противник будет прилагать максимум усилий, чтобы пытаться разжечь конфликты внутри Украины, а также в других точках мира, где есть поддержка Киева.

"Это большая угроза. И враг будет делать летом, ближе к осени на нее ставку", — резюмировал руководитель Центра.

ИПСО "Майдан-3" — что известно

В конце ноября 2023 года представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сообщил, что россияне выделили 1,5 миллиарда долларов на информационную операцию "Майдан-3", из которых 250 миллионов — на ведение дезинформации в Telegram-каналах. Цель ИПСО, которая начата с 1 ноября, является дестабилизация Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября заявил, что сейчас основной целью Кремля является разжигание раскола, формирование хаоса в украинском обществе и в конце концов смена президента. Глава государства отметил, что Россия хочет спровоцировать в Украине план дезинформации, известный внутри страны как "Майдан-3".

Представитель ГУР Андрей Юсов 21 ноября подтвердил в комментарии Фокусу, что операция российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине началась с начала ноября. По его информации, руководство и идеологическое наполнение операции осуществляют первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и бывший помощник главы Кремля Владислав Сурков.

В конце февраля этого года комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине на первую половину июня — и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке. В этом ключевая идея операции захватчиков.

29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине. Среди "влиятельных категорий" есть десятки таких лиц.

Также для лжи об Украине в России создали ряд фейковых сайтов, которые полностью копируют сайты иностранных информационных агентств. Вероятно, такую дезинформационную кампанию в РФ начали еще летом.