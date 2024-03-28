Решающие — следующие 2-3 месяца: полковник рассказал, как ВСУ победить Россию в этом году

Труднее всего пройти линию разграничения на востоке, которая была еще до 2022 года. Военный эксперт Петр Черник отметил, что там все "превращено в бетон".

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник заявил, что на фронте решающими могут стать следующие 2-3 месяца. Об этом он сообщил в эфире "24 Канала".

"Решающими могут стать не следующие 6-8 месяцев, а следующие 2-3 месяца. Если наши союзники по-настоящему решат обеспечить нас серьезным оружием", — сказал Петр Черник.

По его словам, серьезное оружие — это достаточное количество авиации. В частности, для Украины задекларировано около 60 бортов F-16, тогда как союзники могли бы обеспечить Киеве 120-180 машинами. Он отметил, что в мире изготовлено более 4,5 тысячи самолетов F-16, тогда как в пределах 3-4 тысяч находятся в "адекватном состоянии".

Кроме этого, дальнобойные ракеты помогли бы ВСУ истребить логистику россиян. Речь идет о MGM-140 ATACMS, на складах находится от 3 до 4 тысяч единиц. Тогда как украинские боевые возможности серьезно улучшили бы 1,5 тысячи этих ракет.

Петр Черник отметил, что практически невозможно пройти линию разграничения на востоке, которая была до 2022 года. Поскольку, там все "превращено в бетон". Эксперт добавил, что если враг имеет серьезные укрепления, то сам Донецк можно истребить только тяжелыми авиационными бомбами, в частности понадобятся тысячи тонн, что под силу только США.

Напомним, 26 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Западу нужно привыкнуть к мысли, что когда-то может наступить день, когда военные НАТО появятся в Украине. По его словам, Киев может победить в войне.

20 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон верит в победу Киева над Москвой. Он отметил, что США продолжит поддерживать Украину.