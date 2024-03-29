Боец НГУ ехал в тамбуре из-за служебного пса Эрми: что ответили в "Укрзализныце" (фото)

В "Укрзализныце" объяснили, что лабрадору вообще нельзя находиться в вагоне InterCity. Проводники, которые это допустили, нарушили правила перевозки.

Военный из Национальной гвардии Украины и служебный пес Эрми 2,5 часа стояли в тамбуре вагона поезда InterCity, который ехал из Чернигова в Киев. На событие отреагировала зооволонтер Илона Блонская, которая отметила, что такого не должно быть во время войны. В ответ "Укрзализныця" объяснила, что на сегодня собак выше 45 см запрещено перевозить в вагонах. Комментарий государственной компании опубликовали на портале "Общественное".

Согласно действующим правилам перевозки животных, крупные животные должны ехать в тамбуре первого или последнего вагона (не поезда InterCity), — говорится в объяснении "Укрзализныци". Рядом обязательно должен быть сопровождающий, который будет держать собаку на поводке. Если бы пес был меньше, он находился бы в вагоне вместе с пассажирами, хотя и сидел бы в специальной коробке.

В компании заверили, что работают над изменением действующих правил. При этом будут ориентироваться на европейский опыт. Определенные предложения рассматривает Кабинет министров: нужно подождать, пока их примут.

"Мы осознаем, что правила уже устарели. Сейчас команда работает над их обновлением, но это достаточно сложный и длительный процесс".

Укрзализныця и животные — история лабрадора Эрми

О ситуации со служебным лабрадором рассказала в Instagram зооволонтер Илона Блонская. 27 марта женщина опубликовала сообщение с фотографией собаки и военного, которые находились в тамбуре поезда. Она указала, что во время войны надо было бы, чтобы люди в форме могли с комфортом передвигаться по стране. Ведь этой паре пришлось почти три часа простоять без права зайти в вагон.

"Спросила у парня почему они с вещами в тамбуре. Он тяжело выдохнул и сказал, что "не разрешается". Я была в таком шоке, что даже не удержала слез, — написала Блонская.

Укрзализныця и животные — история лабрадора Эрми Фото: Instagram

Вскоре после этого появился комментарий, в котором объяснили, что служебный пес — лабрадор Эрми, который "выполняет служебно-боевые задачи в различных локациях государства еще с самого начала полномасштабного и даже раньше".

Реакция на ситуацию с лабрадором

На странице Facebook директора филиала "Укрзализныци" Александра Петровского появился комментарий относительно лабрадора и военного. Чиновник пояснил, что вообще-то проводницы нарушили правила, поскольку такое животное запрещено перевозить в вагоне "Интерсити". Также он отметил, что военный не всегда стоял в тамбуре — время от времени был в салоне. Между тем как пес иногда перегораживал выход.

"Сухо по правилам — пес, которого сердобольная пассажирка увидела в тамбуре не должен быть допущен в Интерсити. В течение поездки песик двигался, были вопросы с другими, он перегораживал проход и решили, что он будет в тамбуре. Далее — мы бы точно хотели сделать поездки еще удобнее, чтобы никто не должен был стоять в тамбурах. В ночных поездах есть возможность — в отдельном купе на здоровье. В Интерсити — сложнее, потому что все вместе", — написал Петровский.

Об особенностях перевозки служебных животных журналистам "Громадського" рассказал руководитель пресс-службы Нацгвардии Руслан Музычук. По его словам, для таких случаев предусмотрен специальный транспорт. Ситуация, которую наблюдала зоозащитница, это — "стечение обстоятельств".

Между тем в Instagram на странице Нацгвардии опубликовали объяснения относительно событий якобы от имени лабрадора "Эрми". Рассказали, что ранее собака путешествовала вместе с кинологами в полностью выкупленном купе. Когда понадобилось срочно поехать, билеты были только на InterCity, поэтому решили ехать, несмотря на неудобства.

Автор сообщения заверил, что пес хорошо себя чувствует и не страдает от того, что ехал в несколько часов в тамбуре.

Укрзализныця и животные — ответ лабрадора Эрми Фото: Скриншот

Отметим, в Украине есть другой пес, о котором рассказывали СМИ. Это собака породы "джек-рассел-терьер" по имени "Патрон" — служебная собака, которая занимается разминированием. В августе 2023 года появилось предположение, что животное погибло во время обстрела, но сообщение опровергли сообщением в Instagram.

Напоминаем, в январе 2024 года Фокус рассказывал, что в Украине разрешили приводить собак в укрытие во время воздушных атак ВС РФ. Несколькими неделями ранее произошел скандал по этому поводу: детей не пустили в укрытие, потому что вместе с ними был пес породы "мальтипу".