ВСУ могут не удержать нынешнюю линию фронта: в эстонской разведке назвали причины

Оккупанты удерживают инициативу и темпы наступления на разных участках фронта, тогда как украинские бойцы находятся в стратегической обороне. ВСУ не хватает систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, рассказал полковник Янно Мярк.

Вооруженным силам Украины сложно удерживать нынешнюю линию фронта из-за задержек западной военной помощи. Об этом сообщил заместитель начальника штаба эстонской дивизии по вопросам оперативной работы, полковник Янно Мярк в передаче "Украинская студия", передает ERR.

Он отметил, что россияне удерживают инициативу и темпы наступления на разных участках фронта, тогда как украинцы находятся в стратегической обороне. По словам Мярка, ВСУ не хватает систем ПВО и артиллерийских снарядов.

Янно Мярк отметил, что Украине также нужны системы ПВО в тылу для защиты населенных пунктов и критической инфраструктуры. В результате военные будут вынуждены сократить протяженность фронта, если не поступит военная помощь США. Ведь удерживать нынешнюю линию с имеющимися ресурсами сложно.

"Россия, безусловно, пытается воспользоваться некоторым застоем или неопределенностью в отношении западной военной помощи", — сказал Янно Марк.

Пойдут ли ВС РФ в наступление: мнение полковника

Военный отметил, что трудно оценить, состоится ли на самом деле новое наступление ВС РФ. Противник ежемесячно мобилизует в среднем 30 тысяч человек. Однако силы оккупантов не находятся на том же уровне подготовки и оснащения, как это было в начале полномасштабного вторжения.

Он считает, что войско РФ способно поддерживать нынешние темпы наступления и начали новое, однако "оценить вероятность этого достаточно сложно".

Напомним, 1 апреля генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что противник не может воспользоваться захватом Авдеевки Донецкой области из-за отсутствия необходимых возможностей. По его словам, россияне потеряли много опытных сержантов и офицеров.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 31 марта сообщили, что РФ может пойти в наступление в конце весны или летом. Эксперты считают, что россияне могут начать согласованное широкомасштабное наступление только на одном оперативном направлении.