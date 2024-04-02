Вез уран в США: в Германии обнаружили корабль РФ с запрещенным грузом (фото)

Кремль продолжает торговать с США, продавая американцам березовую древесину и уран. В течение 2023 года россияне на березе заработали 2 млрд долл.

В немецкий порт Росток в Балтийском море случайно зашел грузовой корабль Atlantic Navigator II, который направлялся из России в США. Во время проверки выяснилось, что корабль загружен подсанкционным товаром. Кроме того, обнаружили еще и уран, на который мировое сообщество санкций не наложило. О деталях задержания корабля с подсанкционным грузом рассказали на портале Ostseezeitung.

Авторы портала получили информацию от собственных источников в порту Ростока, — указывается в статье, опубликованной 1 апреля. Источники утверждают, что корабль направлялся из Санкт-Петербурга в США. 4 марта на судне появились проблемы с винтом, поэтому ему пришлось зайти на ремонт в немецкий порт.

Пока судно ремонтировали, на борт поднялись немецкие чиновники. При осмотре они обнаружили предметы, которые попали под санкции ЕС — березовую древесину. Кроме того, нашли обогащенный уран: этот товар не находится под санкциями, — пояснили журналисты портала. Обогащенный уран свободно ехал из РФ в США и предназначался для американских атомных станций.

На портале напомнили, что ЕС наложил санкции на торговлю российской древесиной наложенные только ЕС. Поэтому немецкие чиновники задержали корабль в порту.

Журналисты получили информацию, что древесина принадлежит компании Sveza, которой владеет российский олигарх Алексей Мордашов. Кому принадлежит обогащенный уран, в статье не указывается. Зато привели ориентировочную стоимость всего груза, который направлялся в США — 40 млн евро. Подчеркивают, что это инсайдерская информация и поэтому требует подтверждения.

Также в статье указывается, что США не накладывало ограничений ни на торговлю древесиной, ни на торговлю обогащенным ураном. В течение прошлого года американцы приобрели у россиян древесину, и уплатили за это 2 млрд долл.

Некоторые детали о корабле Atlantic Navigator II можно отыскать на портале Marinetraffic. Указывается, что корабль имеет длину 192,89 метра, ширину 27,8 метра. На момент публикации статьи он находился в порту Ростока.

Санкции на РФ — где стоит корабль, который вез подсанкционную древесину и уран Фото: Скриншот

Санкции на РФ — детали

Отметим, с первых дней полномасштабного вторжения РФ на страну-агрессора наложен ряд санкций ЕС, США, Великобританией и рядом других партнеров Украины. В одном из пакетов санкций Евросоюза касается ограничения в торговле российскими алмазами.

В то же время ни одна страна не наложила санкций на торговлю российским ураном, которым занимается компания "Росатом". Между тем работники "Росатома" участвуют в оккупации украинской Запорожской атомной станции. В конце марта МАГАТЭ опубликовала очередной отчет по ЗАЭС, в котором пожаловалась на пребывание российской техники в производственных помещениях.

Напоминаем, правительство США пытается убедить Украину прекратить бить по нефтеперерабатывающим заводам РФ. При этом издание Bloomberg констатировало, что в результате этих ударов россияне лишь на 20% уменьшили объемы экспорта дизеля. 2 апреля стало известно об очередном прилете по НПЗ: взорвалось в 1 200 км от Украины в Татарстане.