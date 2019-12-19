Газпром придумал, как заплатить Нафтогазу $3 млрд и "сохранить лицо"

"Газпром" готов выплатить "Нафтогазу" $3 млрд по Стокгольмскому арбитражу, но не деньгами и не газом.

Об этом пишет агентство Українські новини, ссылаясь на свои источники.

Россияне предлагают следующий вариант: "Нафтогаз" может получить компенсацию путем принудительного взыскания арестованных активов "Газпрома", чему в РФ препятствовать не будут.

"Таким образом, не отказываясь от своей позиции по отношению к решению арбитража, "Газпром" хочет сохранить лицо", – отметил собеседник агентства.

В то же время "Газпром" хочет, чтобы Украина отказалась и от иска в $12 млрд за возможные потери на случай прекращения транзита.

Украинская сторона якобы готова либо откорректировать иск, либо отказаться от него, но только в случае приемлемого срока нового контракта и тарифа.

Этот вопрос якобы будет обсуждаться на сегодняшних двусторонних переговорах в Берлине.

Пока же глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев говорит, что вероятность подписания контракта на транзит газа стремится к нулю, хотя, по информации УН, даже в случае отсутствия контракта, транзит газа через Украину не прекратится.

Что касается ареста активов, то совсем недавно, 29 ноября, НАК "Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".

Еще ранее, 25 октября, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV, которая отвечает за строительство и управление газопроводом "Турецкий поток".

Эти активы, по словам Витренко, оцениваются в $3 млрд.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что этой зимой в Украине не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.