Тегеран официально обнародует свою версию крушения самолета МАУ 11 января

В субботу, 11 января, представители Ирана проведут пресс-конференцию, на которой будет объявлена официальная версия авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Fars News.

Представители Ирана планируют встретиться с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования и назвать главную, по их мнению, версию авиакатастрофы украинского самолета.

"Будет совещание, и после осмотра первичных выводов будет опубликовано причину аварии самолета", – сообщили иранские чиновники.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня на брифинге заявил, что Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если будет доказано версию удара иранских ПВО по украинскому авиалайнера.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.